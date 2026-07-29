Mourinho da su primera oportunidad a Alexis Ciria

La carrera de Alexis Ciria continúa avanzando a pasos agigantados. El futbolista pacense, una de las perlas de la cantera del Real Madrid, hizo su debut con el primer equipo en el amistoso que enfrentó a los pupilos de José Mourinho con el Leganés y que se saldó con victoria blanca por 4-1.

El conjunto madridista, que había tenido su primer duelo de pretemporada ante el Alcorcón el pasado viernes, recibía, nuevamente en Valdebebas, al Leganés para afrontar el segundo duelo de la preparación.

Titular con el primer equipo

La sorpresa saltó cuando, minutos antes del inicio del enfrentamiento, el Real Madrid publicaba su once inicial en el que aparecía Alexis Ciria como titular, acompañado por Lunin, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Camavinga, Mastantuono, Güler y Gonzalo García.

Situado en el costado izquierdo del ataque madridista, desde los primeros compases del encuentro se pudo ver a un Alexis Ciria muy activo, participativo en la presión y fino en los primeros contactos.

Con él sobre el campo el Madrid consiguió ponerse 2-0 arriba gracias a los goles de Valverde y Gonzalo, pero el Leganés iba a recortar distancias antes del descanso gracias a un gran gol del Naim García.

Tras la conclusión del primer tiempo, José Mourinho decidió sustituir al futbolista pacense y dar entrada a Daniel Yáñez. Sin el ex del Flecha Negra sobre el campo, el Madrid anotó otros dos tantos más. Primero Franco Mastantuono y posteriormente Pulido en propia meta terminaron de sellar el definitivo 4-1.

Ascenso meteórico

Alexis Ciria ha protagonizado una progresión meteórica desde que dejó el Sevilla para incorporarse al Real Madrid en el mercado invernal de 2026. El extremo pacense abandonó Nervión para unirse a un cuadro merengue que apostó con decisión por su llegada.

Su adaptación en Valdebebas fue inmediata. Nada más llegar se convirtió en una pieza clave del Juvenil A, marcando un gol decisivo en la Copa del Rey juvenil y ganándose un puesto en la Youth League. Su rendimiento llevó al club a acelerar su progresión y dar el salto al Real Madrid C y, posteriormente, al Castilla, donde comenzó a dejar muestras de su desequilibrio y calidad.

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Ese crecimiento tuvo su recompensa cuando José Mourinho le dio la alternativa con el primer equipo en el amistoso frente al Alcorcón. Con apenas 18 años, Ciria dio un nuevo paso en una trayectoria ascendente que en apenas unos meses le ha llevado de salir del Sevilla a estrenarse con el Real Madrid.