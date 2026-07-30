Gimnasia rítmica
40 gimnastas participarán en el Campus de Tecnificación de Cáceres
La segunda edición se celebrará del 1 al 5 de agosto en la Ciudad Deportiva bajo la dirección de las técnicas Nazaret Santano y Magdalena Cumbres
40 gimnastas procedentes de diferentes puntos de España participarán del 1 al 5 de agosto en la segunda edición del Campus de Tecnificación de Gimnasia Rítmica, que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva de Cáceres.
Las técnicas Nazaret Santano y Magdalena Cumbres repetirán al frente de esta iniciativa después de la buena acogida obtenida en su primera edición. Durante cinco jornadas intensivas, las jóvenes deportistas podrán mejorar su técnica y perfeccionar diferentes aspectos de esta disciplina.
Formación técnica y artística
El programa incluirá sesiones de técnica corporal, manejo de aparatos, preparación física y expresión artística, dirigidas por las dos entrenadoras, que cuentan con una amplia experiencia en la formación de gimnastas.
Las participantes también recibirán clases de baile contemporáneo, una disciplina complementaria con la que trabajarán la expresión corporal, la interpretación artística, la coordinación y la fluidez de los movimientos.
Valores
El campus pretende ofrecer una formación deportiva de calidad y, al mismo tiempo, fomentar valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación personal en un entorno de convivencia y aprendizaje.
Con esta segunda edición, la organización busca seguir impulsando la gimnasia rítmica en Extremadura y convertir Cáceres durante cinco días en un punto de encuentro para jóvenes promesas de este deporte.
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