Baloncesto. Liga Femenina Challenge
La hasta ahora jugadora Lucía Méndez será la vicepresidenta del Al-Qázeres
La ourensana, que ha defendido la camiseta del conjunto cacereño durante las dos últimas temporadas, acompañará a Sofía Rodríguez en la nueva junta directiva
J. J. T.
El Al-Qázeres y el ADC han confirmado a Lucía Méndez Lamas como vicepresidenta de ambas entidades dentro de la nueva etapa institucional encabezada por Sofía Rodríguez. La ourensana, conocida en el baloncesto como «Lumela», pasa así de la pista a los despachos después de haber formado parte de la plantilla cacereña durante las dos últimas temporadas.
Méndez llegó al Al-Qázeres en el verano de 2024 para cerrar la plantilla dirigida por Jesús Sánchez y renovó posteriormente por una segunda campaña. La veterana alero y ala-pívot cuenta con una trayectoria de casi dos décadas en el baloncesto femenino nacional, con etapas en clubes de Ourense, Huelva, Ferrol, La Laguna, Lugo, Almería, Mataró, Estepona, Melilla y Cáceres.
El club ha dado a conocer también la composición completa de las nuevas juntas directivas. En la del Al-Qázeres estarán Raúl Polo, María Beatriz Sánchez, María Idoia Granado, José Antonio Castaño, Beatriz Alves, Roberto Carlos Escobar, María de la Paz Fernández, Iván García, Blas Alberto González y Jesús Sánchez, entrenador del primer equipo.
Por su parte, la junta del ADC estará integrada por Raúl Polo, María Beatriz Sánchez, Beatriz Alves, Roberto Carlos Escobar, María de la Paz Fernández, Iván García, Fernando Vasco Gil, Francisco Miguel Mariano y Gema María García.
El comunicado emitido este jueves por el club confirma el relevo adelantado por este diario el pasado 20 de julio. Ana Álvarez deja la presidencia después de cinco años por motivos laborales y personales, mientras que Fernando Pozo abandona también la secretaría. La transición se ha producido de manera consensuada y con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto.
Las dos entidades han agradecido a Álvarez, Pozo y al resto de integrantes de la directiva saliente su dedicación durante más de una década. La nueva junta afronta esta etapa con la intención de reforzar la cantera, la formación y el desarrollo deportivo e institucional del CB Al-Qázeres y el ADC.
- La singular pieza de 34 toneladas que da la bienvenida a la nueva Ronda Sur de Cáceres
- Dos octogenarios, tres dientes perdidos y un cabezazo: la insólita pelea del parque del Príncipe de Cáceres que llegó a juicio
- Susto en la calle Obispo Jesús Domínguez de Cáceres por un tirón de bolso a plena luz del día: la víctima es una mujer con andador
- Se atreven con las personas mayores': indignación vecinal tras el robo a una mujer con andador en el centro de Cáceres
- Despliegue policial en Ronda del Carmen de Cáceres por una vivienda okupada
- Extremadura incorporará dos helicópteros sanitarios capaces de volar con más de 40 grados
- Los vendedores ambulantes de Extremadura podrán mantener su licencia 15 años y traspasarla sin justificar el motivo
- Los requisitos para acceder a la subvención de 35.000 euros que acaba de lanzar el Ayuntamiento de Cáceres