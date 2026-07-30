La hasta ahora jugadora Lucía Méndez será la vicepresidenta del Al-Qázeres

El Al-Qázeres y el ADC han confirmado a Lucía Méndez Lamas como vicepresidenta de ambas entidades dentro de la nueva etapa institucional encabezada por Sofía Rodríguez. La ourensana, conocida en el baloncesto como «Lumela», pasa así de la pista a los despachos después de haber formado parte de la plantilla cacereña durante las dos últimas temporadas.

Méndez llegó al Al-Qázeres en el verano de 2024 para cerrar la plantilla dirigida por Jesús Sánchez y renovó posteriormente por una segunda campaña. La veterana alero y ala-pívot cuenta con una trayectoria de casi dos décadas en el baloncesto femenino nacional, con etapas en clubes de Ourense, Huelva, Ferrol, La Laguna, Lugo, Almería, Mataró, Estepona, Melilla y Cáceres.

El club ha dado a conocer también la composición completa de las nuevas juntas directivas. En la del Al-Qázeres estarán Raúl Polo, María Beatriz Sánchez, María Idoia Granado, José Antonio Castaño, Beatriz Alves, Roberto Carlos Escobar, María de la Paz Fernández, Iván García, Blas Alberto González y Jesús Sánchez, entrenador del primer equipo.

Firma del traspaso de poderes. / Cedida

Por su parte, la junta del ADC estará integrada por Raúl Polo, María Beatriz Sánchez, Beatriz Alves, Roberto Carlos Escobar, María de la Paz Fernández, Iván García, Fernando Vasco Gil, Francisco Miguel Mariano y Gema María García.

El comunicado emitido este jueves por el club confirma el relevo adelantado por este diario el pasado 20 de julio. Ana Álvarez deja la presidencia después de cinco años por motivos laborales y personales, mientras que Fernando Pozo abandona también la secretaría. La transición se ha producido de manera consensuada y con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto.

Las dos entidades han agradecido a Álvarez, Pozo y al resto de integrantes de la directiva saliente su dedicación durante más de una década. La nueva junta afronta esta etapa con la intención de reforzar la cantera, la formación y el desarrollo deportivo e institucional del CB Al-Qázeres y el ADC.