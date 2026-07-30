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Fútbol. Primera Federación

El Cacereño gana ritmo y goles ante el Villanovense

Sevila abre el marcador a balón parado e Iván Fernández sentencia con una acción individual en un partido en el que el equipo verde fue de menos a más

Acción del partido entre el Villanovense y el Cacereño.

Acción del partido entre el Villanovense y el Cacereño. / Vanesa Pavón

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E. P. E.

Villanueva de la Serena

El Cacereño ha sumado este miércoles su primera victoria de la pretemporada después de imponerse por 0-2 al Villanovense. El equipo de Julio Cobos fue de menos a más: sufrió en una primera parte en la que el conjunto local se mostró más intenso, pero mejoró tras el descanso y resolvió con los goles de Sevila e Iván Fernández.

El técnico verde salió con Germán; Sergio López, Manolo Molina, José Alonso, Adri Expósito; Nico Conesa, Toño Calvo, Runy; Iker Bidaurrázaga, Mario Valiente y Tellechea. Los juveniles Bidaurrázaga y Valiente jugaron los 90 minutos. Sergio Navarro no participó después de acabar tocado ante el Jaén.

Richi Tapia alineó en el Villanovense a Reina; Caicedo, Placi, Ponce, Piti; Titi, Almagro, Lucky; Pepe Rincón, Meño y Hervás. El Villanovense, en su primer ensayo del verano, entró mejor al partido y puso más ritmo ante un Cacereño algo plano y castigado por el calor.

Las ocasiones más claras del primer tiempo fueron locales. Jaime Almagro estrelló un disparo en el palo en el minuto 36. En el último cuarto de hora, las acciones de Salvi y Piti hicieron sufrir a la defensa visitante. Cobos tuvo que realizar además un cambio antes del descanso: Luis Sánchez sustituyó a Toño Calvo en el 38. El marcador no se movió antes del paso por vestuarios.

Iker Bidaurrázaga, durante el partido ante el Villanovense.

Iker Bidaurrázaga, durante el partido ante el Villanovense. / Vanesa Pavón

El Cacereño presentó un once prácticamente nuevo en la segunda mitad, con Diego Nieves; Barea, Martínez, Víctor, Sevila; Gete, Luis Sánchez, Mario Valiente, Iker Bidaurrázaga, Monerris e Iván Fernández. El equipo dio un paso adelante, se hizo con el balón y empezó a rondar con mayor frecuencia el área rival.

La mejoría tuvo premio en el minuto 50. Luis Sánchez puso una falta al área y Sevila cabeceó a la red el 0-1 aprovechando su altura. El Cacereño no estaba siendo claramente superior, pero sí fue más eficaz a balón parado.

Iván Fernández avisó después de la pausa de hidratación con un remate que Reina detuvo en dos tiempos. En el minuto 78 ya no perdonó: recibió en la derecha, fabricó la jugada y definió al palo largo para firmar el 0-2 definitivo.

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El Cacereño afrontará este domingo, a las 20.30 horas, su primer compromiso oficial ante el Santa Amalia en la Copa Federación. El Villanovense jugará también el domingo, a las 20.00, contra el Quintana.

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