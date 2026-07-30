Carlos Ordóñez ve un Cacereño «más duro y más fuerte» para esta temporada

El Cacereño disputará el próximo miércoles 5 de agosto, a las 20.00 horas, la XXXVIII edición del Trofeo Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que enfrentará al conjunto verde con el Guadalajara en el estadio Príncipe Felipe. La cita regresará después de que no pudiera celebrarse el pasado año debido a las obras realizadas en el recinto.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez, ha destacado durante la presentación el respaldo municipal al club y ha animado a los aficionados a acompañar al equipo en uno de los encuentros más tradicionales del verano cacereño. Rodríguez confía en que el partido sirva para comenzar una temporada «inolvidable» y ha subrayado la buena relación existente entre el Cacereño y el Guadalajara.

El presidente del club, Carlos Ordóñez, espera que el trofeo vuelva a quedarse en Cáceres, aunque también ha aprovechado su intervención para analizar la profunda renovación de la plantilla y ofrecer sus primeras impresiones sobre el nuevo proyecto deportivo.

«Estoy viendo cosas que me gustan»

Ordóñez ha recordado que el equipo todavía se encuentra "en construcción", ya que cuenta con numerosos jugadores nuevos y únicamente permanecen cuatro futbolistas de la pasada temporada. Pese a que considera que todavía es pronto para realizar una valoración definitiva, las sensaciones del presidente son positivas.

"Veo un equipo más duro, más fuerte para esta categoría y con jugadores más hechos", ha explicado. El dirigente valora especialmente que muchos de los fichajes ya conocen la Primera Federación y saben cuál es el nivel de exigencia de la competición. "Aunque es pronto, estoy viendo cosas que me están gustando", ha añadido.

El Cacereño todavía trabaja para completar su plantilla. Ordóñez ha confirmado que faltan por incorporarse un delantero y un media punta, las dos últimas fichas disponibles, y que con esas operaciones el mercado quedaría inicialmente cerrado.

El presidente, no obstante, ha rechazado que el delantero deba ser considerado el hombre clave del proyecto. "Para mí, los hombres clave son todos. Un delantero es importante, pero no deja de ser menos clave un central, un portero o un mediocentro. Necesitamos jugadores que den la talla en cada posición", ha señalado.

Jugadores en el escaparate

Ordóñez también ha asumido que el club no puede competir económicamente con entidades cuyos presupuestos duplican o triplican al del Cacereño. Esta diferencia provoca que cada temporada algunos jugadores abandonen el equipo después de revalorizarse en el Príncipe Felipe.

El dirigente considera que este fenómeno demuestra que el club está trabajando correctamente. La estrategia pasa por localizar futbolistas menos conocidos, ofrecerles la oportunidad de crecer y convertirlos en jugadores cotizados. Todo ello sin comprometer la estabilidad económica de la entidad con presupuestos que después no puedan cumplirse.

Ordóñez también ha reivindicado la confianza que la directiva mantuvo la pasada campaña en Julio Cobos, incluso durante los momentos más complicados. El presidente entiende que las numerosas lesiones impedían al entrenador contar con las herramientas necesarias para desarrollar su propuesta.

"Cuando tienes a la mitad de los titulares en la enfermería, no hay que mirar hacia el entrenador", ha defendido. Para Ordóñez, la permanencia conseguida terminó dando la razón a la decisión de mantener al técnico: "Al final se callaron bocas y el camino lo ha demostrado".

La cubierta

Carlos Ordóñez también ha detallado las diferentes obras y mejoras que se están acometiendo en el estadio Príncipe Felipe. La actuación de mayor envergadura será la construcción de una nueva cubierta, un proyecto para el que el club está estudiando presupuestos.

Según ha explicado el presidente una vez más, la inversión necesaria podría oscilar entre los 600.000 y los 900.000 euros. Debido a la dimensión económica de la actuación, la entidad quiere analizar varias propuestas antes de escoger a la empresa encargada.

«Tenemos que ver más de uno y más de dos presupuestos. Debemos acudir a la empresa que intente hacer la obra bien y en las mismas condiciones que las demás, pero con el menor presupuesto posible», ha señalado.

Nuevos asientos y recuperación del campo anexo

Las actuaciones en el estadio no se limitan a la futura cubierta en Preferencia. Ordóñez ha anunciado que la próxima semana comenzará la instalación de asientos en la zona de Preferencia y en la parte baja de Tribuna, donde todavía faltan localidades por colocar.

El objetivo del club es ordenar y mejorar las diferentes zonas del recinto para que el mayor número posible de trabajos esté terminado antes del primer encuentro de liga.

La entidad también está recuperando el campo anexo del Príncipe Felipe para que el primer equipo pueda utilizarlo en determinadas sesiones. La intención es trasladar allí los entrenamientos específicos de los porteros, los circuitos cortos y otros ejercicios que deterioran especialmente el terreno de juego principal.

«Quiero tener un campo de entrenamiento para poder reservar el campo principal. Las actividades de los porteros, los circuitos cortos y otros ejercicios están dañándolo mucho y quiero que todo eso se lo lleve el anexo», ha explicado.

Ordóñez espera que disponer nuevamente de esta superficie permita conservar en mejores condiciones el césped del Príncipe Felipe durante la temporada. El presidente ha recordado las dificultades sufridas el pasado curso, cuando el equipo tuvo que entrenarse en diferentes instalaciones por no disponer del estadio y terminó trasladándose a Pinilla.

Los continuos cambios de superficie pudieron influir, según ha indicado, en algunas de las lesiones que sufrió la plantilla. Por ello, el club considera fundamental contar esta campaña con un campo anexo operativo y reservar el terreno principal para los partidos oficiales.