El Extremadura golea al Villafranca en su segundo test veraniego

El Extremadura solventó con comodidad su segundo amistoso de pretemporada goleando a domicilio al Villafranca, de Tercera Federación, que apenas llevaba unos días de entrenamientos oficiales. Los azulgranas ganaron 1-5 en un partido donde David Rocha volvió a repartir minutos entre jugadores del primer equipo y muchos canteranos que están ayudando al plantel a completar los entrenamientos antes de la llegada de más incorporaciones.

El partido dejó buenas sensaciones a los muchos aficionados azulgranas que se desplazaron hasta la vecina localidad de Villafranca de los Barros para ver en directo el partido. Lo dejó encarrilado el Extremadura en los primeros veinte minutos. Primero, una preciosa jugada de Dieguito, acabó en un disparo certero de Marco Manchón para hacer el 0-1. Ha llegado el mediapunta almendralejense en un excelente tono físico en esta pretemporada consciente de que está ante su gran oportunidad. Apenas dos minutos más tarde, Gio Zarfino se estrenaba en pretemporada remachando a la red un balón muerto tras un saque de esquina.

Recortó diferencias el Villafranca con un bonito gol de Raúl Amaya en la mejor jugada de los locales durante todo el encuentro. Muy renovado el equipo de Javi Pérez que, sin embargo, sigue teniendo a viejos conocidos en sus filas como Ricardo Durán, Juanfran Ortiz o Borja, entre otros.

El Extremadura puso tierra de por medio de nuevo por mediación de Zarfino, que tras robar una pelota en tres cuartos de campo definió a la perfección en el mano a mano ante el guardameta Juanfran.

En la segunda parte llegó el debut de Kike Márquez, que volvió a enfundarse la azulgrana en una de las imágenes icónicas que nos dejó el segundo envite de pretemporada. Imanol Barace, de penalti, hizo el 1-4. Mientras que en la recta final del choque, Jesús Romero, uno de los canteranos que más están gustando en el Extremadura, hizo el definitivo 1-5 de jugada personal.

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El Extremadura suma dos victorias en pretemporada ante rivales de inferior categoría. El próximo sábado 1 de agosto, a las 20.30 horas, tendrá su tercer amistoso en Zafra ante el Zafra de Tercera Federación.