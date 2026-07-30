Jesús Luis Blanco, primer Premio Cáceres del Deporte

El expresidente de la Federación Extremeña de Baloncesto e histórico del básket extremeño (fue clave en el ascenso del Cáceres CB a la ACB en el 92) Jesús Luis Blanco Morales ha sido elegido Premio Cacereño del Deporte en la primera edición de estos galardones, creados por el Ayuntamiento de Cáceres para reconocer la labor de las diferentes figuras vinculadas al deporte de la ciudad.

Los premios buscan poner en valor los resultados deportivos de excelencia, así como la difusión que deportistas, entrenadores, árbitros, entidades y eventos realizan de Cáceres en las competiciones y acontecimientos deportivos en los que participan. Blanco, que también fue jugador del San Fernando y el Cáceres, es una referencia del deporte local y extremeño.

Guillermo Gracia, mejor deportista absoluto

El premio al Mejor Deportista Absoluto Masculino ha recaído en el nadador Guillermo Gracia Núñez, reciente Medalla de Extremadura, mientras que el reconocimiento a la Mejor Deportista Absoluta Femenina ha quedado desierto porque solamente había una candidatura y no reunía méritos deportivos en la categoría absoluta durante el año 2025.

En las categorías de promesas, Sonia Rubio Herguijuela, de lucha, ha sido elegida Mejor Deportista Promesa Femenina, mientras que Álvaro Pozo Marroyo, de pádel, ha sido distinguido como Mejor Deportista Promesa Masculino por estar entre los mejores del escalafín del pádel mundial.

El premio al Mejor Entrenador ha sido para Carlos Corcho Portillo, del CN Los Delfines, mientras que Sergio Salomé Vizuete, de fútbol, ha sido elegido Mejor Juez, Árbitro u Oficial.

La Gimnastrada ha obtenido el reconocimiento al Mejor Evento Deportivo y el Licenciados Reunidos, el de Mejor Entidad Deportiva, con el voleibol de estandarte.

Menciones especiales para ‘Chipi’ y Saturnino Montero

El jurado ha concedido además dos menciones especiales a título póstumo. Una de ellas ha sido para Lorenzo Díaz ‘Chipi’, director deportivo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que falleció a los 40 años en abril pasado.

‘Chipi’ llegó a debutar con el primer equipo cacereño con solo 15 años y desarrolló su trayectoria deportiva en diferentes conjuntos extremeños, además de pasar por equipos de Córdoba y Madrid.

La segunda mención especial ha sido para Saturnino Montero, 'Sátur' quien a los 20 años fue cofundador del Club Las Trescientas (el posterior Veracruz) y desarrolló una destacada labor en la organización de torneos y en el impulso del deporte entre los jóvenes.

Su trabajo permitió que muchos niños practicaran deporte y que otros encontraran en el fútbol una alternativa al mundo de las drogas. Numerosos menores pasaron por sus equipos, lo que le convirtió en un referente del fútbol base cacereño y en una persona muy querida por su labor deportiva y social.

“Era de justicia reconocer este trabajo”

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha destacado que "por primera vez la ciudad cuenta con unos premios que reconocen la importante labor que llevan a cabo deportistas a nivel individual, así como entidades y asociaciones, para hacer que Cáceres sea una referencia en el deporte en la región".

“Era de justicia reconocer todo este trabajo”, ha añadido la edil, que ha llamado personalmente a los galardonados para comunicarles la decisión del jurado y felicitarles por su esfuerzo.

Rodríguez ha explicado que los premiados se han mostrado muy satisfechos por "este reconocimiento a una labor que nos pone en el mapa deportivo a nivel nacional e internacional y lleva el nombre de nuestra ciudad allá por donde van".

La concejala ha señalado que, desde el inicio de la legislatura, el ayuntamiento trabaja “de manera constante para que el deporte tenga en Cáceres las instalaciones que merece, los espacios adecuados y el reconocimiento que durante años han reclamado deportistas y clubes”.

También ha destacado la designación de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte en 2026, así como la celebración durante este año de eventos deportivos de ámbito nacional e internacional. “Faltaba reconocer el trabajo que se realiza en el ámbito deportivo, tanto a nivel individual como colectivo. Por ello creamos estos premios y doy mi enhorabuena a los primeros galardonados”, ha concluido Rodríguez.