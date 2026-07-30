Perero y Ocaña se presentan en sociedad: «El Badajoz es un club al que todo el mundo quiere venir»

Tras una importante actividad en el mercado tras lograr el ascenso, y a falta de varios ajustes para cerrar definitivamente la plantilla, el Badajoz ha abierto este jueves el capítulo de presentaciones. Los primeros en mostrarse ante la afición blanquinegra han sido Guille Perero y Jesús Ocaña, que comparecieron ante los medios en el Hotel Río para explicar los motivos que les llevaron a aceptar la propuesta blanquinegra, cómo están siendo las primeras semanas de entrenamiento y dejar claro que llegan con la máxima ambición para ayudar al equipo a competir por los puestos más altos.

Jesús Ocaña reconoció que la decisión de fichar por el conjunto pacense fue sencilla por todo lo que rodea a la entidad. El lateral zurdo aseguró que «nos ha atraído el club en general, la afición, que es un club grande; en la categoría es uno de los equipos al que todo el mundo quiere venir».

Primeras sensaciones

El jugador destacó además el buen ambiente que se ha encontrado desde su llegada. «Los que estaban el año pasado nos han acogido muy bien, se respira alegría y el ambiente es bueno, dan ganas de ir a entrenar con un vestuario así», explicó.

Sobre el terreno de juego, Ocaña se definió como un futbolista de recorrido y con llegada. «Soy un jugador intenso, de trabajo y recorrido. Llego mucho arriba y me gusta tener presencia en área rival y aportar cifras, aunque no descuido la defensa. Lo más importante es encajar lo menos posible», afirmó.

También tuvo palabras de elogio hacia Miguel Ángel Ávila, de quien destacó su cercanía y claridad de ideas. «Es un tío cercano, transmite alegría nada más entrar. Tiene las ideas claras y sabe lo que tiene que hacer. Llevamos pocos días y es un proceso», comentó.

En cuanto a los objetivos, el lateral no escondió su ambición. «Quiero ser mejor jugador día a día. Soy ambicioso, me gusta mirar siempre lo más alto», señaló antes de valorar positivamente la exigencia de la afición pacense. «Si la afición aprieta lo tenemos que ver como algo positivo. Es un empujón que otros equipos no tienen. Jugar con 4.000 o 5.000 personas cada jornada en casa es algo muy bonito».

Ambición desde el inicio

Por su parte, Guille Perero explicó que ya conocía la dimensión del club tras su anterior etapa en Extremadura. «Cuando llegas y ves las instalaciones y el proyecto es increíble. Esa ambición siempre atrae», aseguró.

El extremo también habló sobre su recuperación tras la grave lesión sufrida la pasada temporada y se mostró plenamente recuperado. «He hecho un gran trabajo durante el verano. Estoy muy bien y muy contento», afirmó.

Perero confesó que una de las cosas que más le ha llamado la atención ha sido el ritmo de trabajo del grupo. «Me sorprendió la intensidad con la que hemos empezado. Se nota que hay un grupo amplio del año pasado y va todo rodado», explicó.

En cuanto a sus cualidades futbolísticas, se definió como «un extremo a la antigua usanza», al que le gusta llegar a línea de fondo, asistir y atacar los espacios para aportar profundidad al equipo.

El nuevo jugador blanquinegro también dejó claro cuál es su principal reto para este curso. «Quiero reencontrar al Guille de antes de la lesión, jugar muchos partidos y disfrutar del fútbol. A partir de ahí llegarán los resultados», señaló.

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Por último, Perero insistió en que la plantilla es consciente de la responsabilidad que supone vestir la camiseta del Badajoz. «Sabemos por lo que tenemos que luchar. El proceso de conocernos debe ser rápido, aunque lleva su tiempo. Tengo plena confianza en cómo se está entrenando y pelearemos por todo lo que nos propongamos», concluyó.

Fuente: La Crónica de Badajoz