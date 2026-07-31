El Cacereño se viste de largo con optimismo

El Cacereño vivió en la noche de este viernes su puesta de largo ante la afición en el Príncipe Felipe, donde el equipo fue presentado oficialmente y mostró su equipación Hummel, que sustituye a Adidas. El acto ha tenido el contexto de tres semanas de pretemporada y en plena construcción de una plantilla con numerosos cambios, pero cuya evolución deja buenas sensaciones a Julio Cobos.

El entrenador del Cacereño se muestra satisfecho con el trabajo realizado hasta el momento, aunque advierte de que todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar el nivel deseado tanto en el plano físico como en el táctico. «Es lógico que todavía nos falten muchísimas cosas para alcanzar el nivel que queremos en todos los sentidos», ha reconocido.

Las equipaciones de los porteros. / CP Cacereño

La afición conoció la nueva imagen de un equipo que afrontará apenas dos días después su primer compromiso oficial de la temporada. El Cacereño visitará este domingo, 2 de agosto, al Santa Amalia a partir de las 20.30 en la Copa Federación, una competición que comienza este sábado en Extremadura con el Castuera-Cabeza del Buey (19.00 horas) y que Cobos considera una buena oportunidad para elevar la exigencia.

«Nos hemos apuntado para competir y queremos ir superando eliminatorias. Sabemos que no será fácil, porque todos los rivales son complicados y quieren continuar», ha señalado el técnico.

Decisión de club

La decisión de participar en el torneo ha partido del club, aunque Cobos ha dado su visto bueno al entender que los encuentros oficiales pueden acelerar el crecimiento de una plantilla que todavía debe asimilar conceptos. «Son partidos que llegan al final de la pretemporada y, aunque sean oficiales y estemos compitiendo, pueden darle todavía más calidad a nuestra preparación», dijo.

El entrenador ha reconocido que una eliminación obligaría al Cacereño a buscar nuevos amistosos. Sin embargo, confía en que el equipo pueda avanzar en el torneo y aprovechar sus eliminatorias para llegar en mejores condiciones al comienzo de la liga.

En cuanto a la evolución del equipo, Cobos ha destacado que las carencias detectadas durante los primeros partidos son propias de este momento de la temporada. “Los jugadores deben terminar de entender qué buscamos y tenemos que ir puliendo los detalles que aparecen en cada partido. Físicamente, el equipo también debe seguir mejorando y afinando su puesta a punto”, ha indicado.

Adaptación

El elevado número de cambios en la plantilla obliga a acelerar el proceso de adaptación. Cobos ha recordado que solo continúan cinco futbolistas de la pasada campaña, por lo que muchos de los integrantes del equipo están conociendo ahora sus métodos y las ideas que pretende implantar.

«Estamos en el momento de incorporar todos los conceptos. Soy un entrenador nuevo para muchos de ellos y estamos construyendo un equipo», ha subrayado. La plantilla todavía no está cerrada. El Cacereño pretende incorporar entre dos y tres jugadores antes del inicio de la liga, con especial atención a las posiciones ofensivas. La prioridad es contratar a un delantero y a un segundo punta, mientras que el tercer fichaje dependerá de las necesidades.

El aperitivo de la temporada sirvió para la presentación de las dos primeras equipaciones. Como modelo del Cacereño Femenino estuvo la portera Delia Baz, que lució la segunda equipación.