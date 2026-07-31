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Fútbol. Primera Federación

Golpe de efecto del Coria con el fichaje de Pau Palacín

El delantero fue una pieza clave en el ascenso del Cacereño y refuerza ahora el proyecto que preside Aurelio Gutiérrez y entrena Rai Rosa

Pau Palacín, celebrando un gol con el Cacereño.

Pau Palacín, celebrando un gol con el Cacereño. / Carlos Gil

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José María Ortiz

José María Ortiz

Cáceres

El Coria ha dado un golpe de efecto en el mercado con el fichaje de Pau Palacín (Alzira, 26 años), uno de los grandes protagonistas del ascenso conseguido por el Cacereño hace dos temporadas. El delantero se incorpora al proyecto que preside Aurelio Gutiérrez y entrena Rai Rosa para afrontar el debut del conjunto cauriense en Primera Federación.

La llegada del atacante supone una importante declaración de intenciones por parte del Coria, que incorpora a un futbolista con experiencia en la categoría y un amplio conocimiento del fútbol extremeño después de sus dos etapas en el Cacereño, con el que no renovó el último curso tras llegar desde el Marbella en enero.

Palacín desempeñó un papel especialmente relevante en el ascenso del equipo verde. El delantero fue decisivo durante la fase de promoción y marcó dos goles ante el Estepona en el partido definitivo, contribuyendo de manera directa a que el Cacereño lograra subir a la tercera categoría del fútbol español.

Decisivo en el ascenso

El atacante había llegado al Cacereño durante el mercado invernal de aquella temporada y rápidamente se convirtió en una pieza importante en los planes de Julio Cobos. Su capacidad para fijar a los centrales, jugar de espaldas y aparecer dentro del área proporcionó nuevos recursos al ataque verde.

Su momento culminante llegó ante el Estepona. Palacín anotó dos de los goles del Cacereño en el encuentro definitivo por el ascenso, quedando ligado a uno de los grandes éxitos recientes de la entidad del Príncipe Felipe.

El delantero también disputó media campaña del pasado curso como futbolista verde, por lo que conoce las exigencias de Primera Federación y buena parte de los rivales que encontrará ahora con el Coria.

Un refuerzo de garantías

Con la incorporación de Palacín, Rai Rosa suma a su plantilla un delantero contrastado, con presencia física, experiencia y capacidad goleadora. El Coria gana además un futbolista acostumbrado a competir en encuentros de máxima exigencia y que ya sabe lo que supone luchar por objetivos importantes.

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El fichaje confirma la ambición del club cauriense en su regreso a Primera Federación. La entidad que preside Aurelio Gutiérrez continúa trabajando para formar una plantilla capaz de competir con garantías en la nueva categoría.

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