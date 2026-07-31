El Mérida debuta este sábado (11.00) en el Romano ante el Betis Deportivo

El tercer partido de la pretemporada del Mérida es, a su vez, el primero de los tres que el equipo de Fran Beltrán va a disputar en el estadio Romano José Fouto. El primero en pasar será el Betis Deportivo (este sábado, a partir de las 11.00 horas), después lo hará el Alcorcón el día 14 de agosto y por último, el Recreativo de Huelva el día 22, una semana antes del arranque liguero, como colofón a la preparación previa a la competición.

A nivel de resultados, los dos encuentros en tierras portuguesas se han saldado con derrota: 4-0 ante el Benfica B y 2-0 ante el Al-Nassr, sin embargo, las sensaciones ante el equipo saudí, teniendo en cuenta la diferencia de categoría y las pocas sesiones del cuadro romano, fueron positivas.

También de Primera Federación

El filial bético, descendido a Segunda Federación la temporada pasada, siempre se ha caracterizado por ser un equipo con muy buen trato con balón, además la juventud de sus jugadores les confiere un estado de forma algo superior a estas alturas, lo que le convierte en una buena piedra de toque para los de Beltrán que, en este verano a preferido tener rivales de más empaque desde el principio, al contrario de lo que ocurrió hace un año.

Desde el club se informa que, para este partido, solo se abrirá la grada de tribuna, que los asientos no están reservados y que, debido a las obras que se están llevando a cabo en los baños, se habilitarán baños portátiles.

Sobre 3.000 abonados

Por otro lado, la semana está siendo muy movida en la tienda oficial del club, ya que se ha juntado el final del plazo de la renovación de los asientos para los abonados con la puesta a la venta de las nuevas camisetas, las cuales, a partir de la próxima semana también estarán disponible en la página web del club.

Con respecto a los abonados, la cifra supera los 3.000, mientras que sobre las zamarras, ya se han vendido más de 150 en dos días, siendo la primera equipación la que más éxito está teniendo, de momento.