El Al-Qázeres refuerza su juego interior con la internacional portuguesa Carolina Cruz

El Al-Qázeres sigue con su confección de la equipo para una temporada de muchos cambios, y no solamente en su plantilla. El club extremeño ha alcanzado un acuerdo para incorporar a la pívot portuguesa Carolina Cruz Ferreira, que formará parte de la plantilla cacereña durante la temporada 2026/27 en la Liga Femenina Challenge. La jugadora llega procedente del Jolly Acli Basket Livorno, con el que ha competido durante la última campaña en la Serie A2 italiana.

Nacida el 17 de abril de 2001 y con 1,92 metros de altura, Carolina Cruz destaca por su presencia física, su capacidad reboteadora y sus recursos para finalizar cerca del aro. Su incorporación permitirá al conjunto cacereño ganar altura e intimidación defensiva en la pintura.

Experiencia europea

La nueva jugadora del equipo que entrenará, un año más, Jesús Sánchez, cuenta también con experiencia en competiciones continentales. Durante su etapa en el Benfica disputó la EuroCup Women y se proclamó campeona de la Liga portuguesa.

En la temporada 2022/23 firmó unas medias de 8,1 puntos y 5,4 rebotes en competición europea. En la campaña siguiente promedió 6,5 puntos y ocho rebotes, demostrando su capacidad para tener presencia en ambas zonas.

Internacional con Portugal

Carolina Cruz ha recorrido las distintas categorías de formación de la selección portuguesa y ya cuenta con experiencia con el combinado absoluto. La pívot participó con Portugal en el EuroBasket femenino de 2025.

Con este fichaje, el Al-Qázeres incorpora capacidad reboteadora, experiencia internacional y recursos para finalizar tanto cerca como lejos del aro, reforzando una de las posiciones clave de su plantilla para la próxima temporada.