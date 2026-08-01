PRETEMPORADA
Arnau Ortiz ilusiona, pero el United amarga al Atlético de Simeone
El extremo catalán Arnau Ortiz adelantó a los rojiblancos con un golazo tempranero, pero dos fallos defensivos permitieron la remontada del conjunto inglés en la segunda mitad
Redacción
El Atlético de Madrid sufrió su primera derrota de la pretemporada al caer por 2-1 frente al Manchester United en un encuentro en el que volvió a brillar Arnau Ortiz, autor del gol rojiblanco, aunque dos errores defensivos en la segunda mitad permitieron la remontada del conjunto inglés.
El extremo catalán, una de las grandes revelaciones del verano para Diego Simeone, apenas necesitó cinco minutos para adelantar al Atlético. Un centro muy cerrado con la pierna derecha sorprendió al guardameta Tom Heaton y terminó en el fondo de la red, firmando así su segundo gol consecutivo tras estrenarse días antes ante el Getafe.
A sus 24 años, el futbolista de Figueres continúa aprovechando cada oportunidad para convencer a Simeone. Después de firmar 23 goles la pasada temporada con el Atlético Madrileño, el atacante está dejando muy buenas sensaciones por su velocidad, verticalidad y capacidad para generar peligro, ya sea como extremo o actuando más cerca del área.
El Atlético dominó el primer tiempo gracias al tanto de Arnau y a las intervenciones de Jan Oblak, decisivo con varias paradas de mérito para mantener la ventaja antes del descanso.
Dos errores clave
Tras el paso por vestuarios llegó el giro del encuentro. El joven Jorge Castillo cometió un penalti sobre Lacey y Bryan Mbeumo transformó la pena máxima para establecer el empate.
Simeone aprovechó el segundo tiempo para dar entrada a buena parte de los canteranos y repartir minutos entre toda la plantilla, todavía muy condicionada por las ausencias de numerosos internacionales y futbolistas con molestias.
Cuando el empate parecía definitivo, un error en la salida de balón de Rodrigo Mendoza permitió al Manchester United recuperar la posesión cerca del área. La jugada terminó con un disparo de Mbeumo que, tras un desafortunado despeje de Esquivel, acabó convirtiéndose en el 2-1 definitivo.
El Atlético, que también estrelló dos balones en el poste por medio de Hjulmand y del propio Mendoza, no pudo evitar su primer tropiezo del verano, aunque volvió a sacar una conclusión muy positiva: el excelente momento de forma de Arnau Ortiz, que sigue presentando una candidatura muy seria para hacerse un hueco en la primera plantilla.
Fuente: Sport
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