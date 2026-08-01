El Cacereño ficha a Juan Artola para el ataque

El Cacereño ha cerrado el fichaje de Juan Artola Canales para reforzar su línea ofensiva de cara a la temporada 2026/27. El futbolista vizcaíno, de 26 años, se incorpora al conjunto dirigido por Julio Cobos después de terminar la pasada campaña en Unionistas de Salamanca, al que llegó en febrero tras desvincularse del Mérida. Artola amplía las posibilidades del equipo verde en los metros finales, ya que puede desenvolverse en las dos bandas, como mediapunta o como segundo delantero.

Nacido en Bilbao el 7 de abril de 2000, Artola comenzó a jugar en el Romo y llegó en edad alevín a la cantera del Athletic. Tras completar su formación en Lezama, pasó por el Basconia y se consolidó en el Bilbao Athletic, con el que disputó 88 encuentros y marcó 24 goles durante tres temporadas.

Su progresión le permitió debutar con el primer equipo del Athletic el 6 de enero de 2022, en un encuentro de Copa del Rey frente al Atlético Mancha Real. Fue su única aparición oficial con el conjunto bilbaíno.

Posteriormente acumuló dos temporadas de experiencia en Segunda División. En la campaña 2022/23 jugó cedido en el Burgos, con el que participó en 34 partidos y anotó tres goles. Un curso después militó en el Alcorcón, donde disputó otros 30 encuentros.

Ascenso con la Cultural

En el verano de 2024 abandonó definitivamente el Athletic para incorporarse a la Cultural Leonesa. Con el conjunto leonés jugó 36 partidos, marcó dos tantos y se proclamó campeón del grupo 1 de Primera Federación, logrando el ascenso a Segunda División.

Ese rendimiento le abrió las puertas del Mérida, que lo incorporó para la temporada 2025/26. Artola participó en 18 encuentros con el equipo romano, aunque no consiguió marcar. El 2 de febrero de 2026, el futbolista y el club acordaron romper el contrato que los vinculaba hasta el final de la campaña.

Tras abandonar el Mérida, Artola firmó por Unionistas de Salamanca. Con el conjunto charro disputó 12 partidos durante la segunda vuelta y consiguió un gol. Ahora inicia una nueva etapa en el Cacereño, que incorpora experiencia y polivalencia a su frente de ataque.