Fútbol. Amistoso
El Extremadura supera al Zafra con tanto de Gio Zarfino (0-1)
El equipo segedano plantó cara al almendralejense
Con mucha presencia de público llegado desde Almendralejo y un césped en discretas condiciones, el Extremadura venció al Zafra, recién ascendido a Tercera, en un duelo decidido por el tanto de Gio Zarfino avanzado el segundo tiempo (0-1).
David Rocha alineó de inicio a Robador, Cordero, Molina, Iturria, Villar, Alex Macías, Luis Nicolás, Ángel, Barace y Romero.
Dos tiempos
No fue un gran partido, desde luego. El cuadro almendralejense se vio maniatado en el primer tiempo por un disciplinado Zafra, que apenas sufrió con un lanzamiento al larguero del canterano Jesús Romero.
Algo cambió en el segundo tiempo, cuando el partido se abrió en cuanto espacios y los cambios. El tanto de Zarfino en el 71 fue el resultado de la insistencia atacante de los de David Rocha. El meta Alfonso Liceras, que había salido por Robador, salvó el empate segedano.
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