Fútbol. Amistoso
Un gol de Benji da el triunfo al Coria ante el Ávila
El equipo de Rai, que empezará la liga el domingo 30 en Irún, da un nuevo paso adelante en la pretemporada
En medio de un buen ambiente en La Isla, un gol en acción individual de Benji en el minuto 24 dio al Coria el triunfo en el amistoso que disputó este sábado ante el Ávila (1-0), completándose así un nuevo encuentro de preparación para el cuadro del Alagón, que debutará en Primera Federación tras su histórico ascenso el domingo 30 a partir de las 18.30 en casa del Real Unión de Irún.
El once
El cuadro de Rai cumplió así con su tercera prueba de la temporada ante un club de Segunda Federación que lo puso complicado. Hubo muchos cambios en los celestes, cuyo once inicial fue el formado por Aarón, Alex Blanco, Leitón, Álvaro, Tapia, Miguel, Alberto Moreno, Sergio Gómez, Toper, Edu Llorente y Benji.
El equipo extremeño espera seguir dando pasos adelante en esta pretemporada tan especial mientras se espera que el estadio sea ampliado. Los 1.600 espectadores de La Isla se pueden quedar cortos dada la expectación que se está generando.
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