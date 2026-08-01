El Mérida, de más a nada

El Mérida pisó el Romano por primera vez esta pretemporada para enfrentarse a un Betis B muy renovado tras su descenso,que fue capaz de darle la vuelta al marcador (2-3). Lo hizo con un once muy reconocible, con Juhasz en portería, Jay, Nacho, Barbu, Sanz; Solar, Jota; Areso, Beneit, Aranda; Hallsson. Tratando de presionar arriba en salida rival y de ser contundentes en repliegue bajo una vez que era superados.

En esta primera mitad, mucho juego por fuera. Así llegó el primer gol, de hecho, en una jugada individual de Aranda, que tras recibir abierto, encaró a su par girando hacia el punto de penalti y sorprendiendo con un derechazo.

El Mérida gustaba, encontrando a Hallsson arriba y con un Jota multiplicado por el centro del campo. Otro centro desde la izquierda, que tocó el islandés ante la salida del parte, provocó el segundo gol al quedar el balón blando para que Beneit empujara a gol (2-0).

El Betis Deportivo encontraba la forma de hacer daño al Mérida en la defensa de su banda izquierda. Por ahí empezó a coger el conjunto emeritense y llegó el 2-1 con una jugada de Sosu que cruzaba la pelota ante el portero húngaro del Mérida. Antes del descanso sucedieron muchas cosas, y todas malas para el Mérida. Hallson pidió el cambio por un golpe.

Con un agarrón a Beneit llegó el penalti a favor de los locales, y estos, que no olvidan los cinco penaltis consecutivos fallados el curso pasado, lo marraron, con un mal lanzamiento de Sofiane. Además, en la última jugada del primer tiempo, González empujaba a gol otra jugada mal defendida por el Mérida en su banda izquierda (2-2).

Segunda mitad

Menos historia en la segunda parte. Cambios y poca continuidad en el juego. Doncel, Fito Rodríguez, Chechu Martínez y Dibrani salían de inicio. Se jugaba siempre lejos de las porterías, hasta que mediada esa segunda mitad, Jay y Duhasz no se entendieron y el primero alojaba la pelota en la portería de su equipo (2-3).

Desde ahí al final, el partido se redujo a la nada. Muchas faltas (algunas duras por ambas partes), más cambios, con varios futbolistas del Promesas terminando en el once, y ningún disparo más con peligro por parte de ambos equipos. Más kilómetros en las piernas. Y poco más.