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Broad Peak

El famoso montañista Nirmal Purja, entre los fallecidos por una avalancha en Pakistán

El nepalí es reconocido por haber escalado los 14 picos más altos del mundo en poco más de seis meses

El alpinista nepalí Nirmal Purja habla durante una entrevista con la AFP en Skardu.

El alpinista nepalí Nirmal Purja habla durante una entrevista con la AFP en Skardu. / AAMIR QURESHI / AFP

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EFE

Islamabad

El montañista nepalí Nirmal Purja, reconocido por haber escalado los 14 picos más altos del mundo en poco más de seis meses, falleció después de que una avalancha alcanzara a su expedición en la montaña Broad Peak (8.047 metros), en el norte de Pakistán, según informó su empresa, Elite Exped, el sábado.

"Con un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja ha perdido la vida trágicamente a raíz de la avalancha ocurrida en el Broad Peak. También hemos recibido la confirmación de que otros miembros de la expedición desafortunadamente no han sobrevivido", indicó la compañía.

Fuente: El Periódico

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