Pau Bonilla se impone en el campeonato de parapente que mantiene vivo el legado de Andrés Sánchez, ‘Driu'

El catalán Pau Bonilla se ha proclamado vencedor del Campeonato de España de Parapente de Distancia Driu-Power en Zarza-Capilla. La competición, organizada por el club Fly-Badajoz, ha vuelto a rendir homenaje a Andrés Sánchez, ‘Driu’, el recordado parapentista extremeño que da nombre a una prueba concebida para mantener vivo su legado.

Andrés Sánchez, ‘Driu’, falleció en 2021 en un accidente de tráfico. Fue una de las figuras más destacadas del deporte aéreo en Extremadura, elegido mejor deportista extremeño en 2018 y poseedor de un récord mundial en paratrike biplaza. Su estrecha vinculación con Zarza-Capilla permanece también en la pista de despegue de la localidad, que lleva su nombre.

La competición ha alcanzado este año su decimoquinta edición y ha reunido a 33 pilotos, entre ellos varios participantes internacionales. Las condiciones meteorológicas han permitido completar tres mangas válidas, en las que numerosos deportistas han conseguido superar sus mejores registros personales.

Vuelos de más de ocho horas

Las cifras reflejan la exigencia de una prueba en la que recorrer 100 kilómetros en una manga se considera un resultado discreto, mientras que alcanzar los 200 kilómetros entra dentro de un vuelo habitual. A partir de los 250 kilómetros, los pilotos hablan ya de una actuación sobresaliente, con recorridos que pueden prolongarse durante más de ocho horas.

Espectacular fotografía de la cita. / Cedida

Durante las distintas jornadas se han alcanzado alturas de hasta 2.700 metros y se han registrado térmicas de entre tres y cinco metros por segundo. Los participantes han seguido rutas que han atravesado los Montes de Toledo y zonas como Gredos, Piedrahíta, Villatoro o Arenas de San Pedro.

Las largas distancias recorridas han obligado a realizar complejas labores de recogida de los pilotos, algunas de las cuales no han concluido hasta las cuatro de la madrugada.

Bonilla alcanza los 318 kilómetros

Pau Bonilla ha conseguido la victoria tras sumar los resultados de las tres mangas y alcanzar una distancia máxima de 318 kilómetros. El segundo puesto ha sido para el gallego Dani Rizo, mientras que el andaluz Víctor Aguilera ha completado el podio.

Más allá de los resultados deportivos, el Driu-Power ha vuelto a convertir el cielo de Zarza-Capilla en un espacio para recordar a Andrés Sánchez, ‘Driu’, una figura que dejó una profunda huella entre los aficionados al parapente y cuyo nombre continúa ligado a una de las competiciones de vuelo libre más destacadas de Extremadura.