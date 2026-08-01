El Vítaly La Mar BCB acelera su proyecto con la llegada de Nwankwo y blinda su juego interior

El Vítaly La Mar BCBadajoz continúa dando pasos en la construcción de la plantilla con la que afrontará su regreso a Segunda FEB. La entidad pacense ha anunciado la incorporación del estadounidense Josh Nwankwo, al tiempo que ha asegurado la continuidad de Alberto Díaz y Sherif Idris, dos de las piezas más importantes del juego interior durante la temporada del ascenso. Con estos movimientos, el equipo dirigido por Pablo Cuevas ya cuenta con siete jugadores confirmados para el curso 2026/27.

La principal novedad llega con el fichaje de Nwankwo, un alero de 23 años y 1,98 metros que afrontará en Badajoz su primera experiencia profesional fuera de Estados Unidos. El jugador, natural de Oklahoma, puede desempeñarse tanto en las posiciones exteriores como en la dirección de juego y aterriza tras completar una brillante etapa universitaria, en la que superó los 1.000 puntos y firmó una media de 17,4 puntos, 5,1 rebotes y 3,5 asistencias en la División II de la NCAA.

Su rendimiento le permitió situarse entre los jugadores más destacados de la conferencia MIAA y formar parte de la prestigiosa selección JA48, que reúne cada temporada a algunos de los mejores talentos del baloncesto universitario estadounidense. «Me siento muy feliz por tener la oportunidad de jugar en Badajoz. Tengo la ilusión de vivir una gran experiencia», señaló el nuevo fichaje en declaraciones difundidas por el club.

Continuidad bajo los aros

Junto a la llegada del exterior estadounidense, el BCB ha apostado por mantener la columna vertebral que logró el ascenso. Alberto Díaz y Sherif Idris seguirán defendiendo la camiseta pacense después de haberse consolidado como dos referencias en la pintura.

El pívot gallego, incorporado durante la pasada temporada procedente del Círculo Gijón, se ganó rápidamente un sitio en los esquemas de Pablo Cuevas gracias a su presencia física y a su capacidad para dominar ambas zonas. Cerró el curso con 8 puntos, 7,2 rebotes y 12,7 de valoración por encuentro, convirtiéndose además en uno de los jugadores más queridos por la afición.

Por su parte, Sherif Idris también continuará una campaña más tras completar un notable año, con medias de 9,1 puntos, 6 rebotes y 9 de valoración. Su protagonismo resultó decisivo en el tramo final de la temporada, especialmente en el encuentro frente al Mollerussa, uno de los partidos clave en el camino hacia el ascenso.

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Las renovaciones de ambos interiores se unen a la continuidad del base Pablo Osés y a los fichajes ya anunciados de Jordan Kellier, Nikola Rakocevic y Álvaro Merlo, configurando un bloque cada vez más definido para afrontar el reto de la Segunda FEB. Paralelamente, el crecimiento del proyecto también se refleja fuera de la pista, ya que la campaña de abonados roza los 700 socios cuando todavía resta más de un mes para el inicio de la competición.

Fuente: La Crónica de Badajoz