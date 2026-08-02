Fútbol | Segunda Federación
El Badajoz se estrena con autoridad
El conjunto blanquinegro mostró una versión muy competitiva en su primer encuentro de la pretemporada y goleó al Torremejía por 0-6
Convincente estreno del Badajoz en su primer compromiso de pretemporada. El conjunto blanquinegro se impuso con autoridad al Torremejía (0-6) gracias a los tantos de Franc Mateu, Aquiles Mansilla, Manu Hernández, Borja Domingo, Alegría y Guille Perero.
Miguel Ángel Ávila apostó de inicio por Alonso en la portería; Franc Mateu, Lolo González, el canterano Pablo Ollero y Edu López en defensa; una línea de cuatro centrocampistas con Manu Hernández y Bermúdez en los costados, y Ángel Guerrero y Beitia en la sala de máquinas; mientras que Aquiles Mansilla y Borja Domingo formaron la dupla ofensiva.
El dominio blanquinegro fue evidente desde el pitido inicial y encontró premio muy pronto. En el minuto nueve, Edu López asistió a Franc Mateu en la frontal y el lateral conectó un potente disparo que inauguró el marcador.
El segundo tanto llegó superado el minuto 20. Bermúdez filtró un buen balón para Aquiles Mansilla, que recibió dentro del área y definió con acierto para estrenarse como goleador del Badajoz.
Apenas tres minutos después, Manu Hernández amplió la ventaja. El extremo aprovechó una gran descarga de Borja Domingo, encaró con decisión la portería rival y firmó el 0-3.
Antes del descanso llegó el cuarto. Esta vez fue Borja Domingo quien apareció en el corazón del área para rematar de primeras un preciso centro de Franc Mateu desde la banda derecha y dejar el encuentro prácticamente sentenciado.
Perero y Alegría cierran la goleada
Tras el paso por vestuarios, Ávila renovó por completo el once. Tienza ocupó la portería; Ocaña, Mario Gómez, Jesús Sánchez y Martín formaron la defensa; Gus Quezada y Rafa García actuaron en el centro del campo con Barba como mediapunta; Carlos Bravo y Mario Martín ocuparon las bandas, mientras que Alegría fue la referencia en ataque.
Las numerosas sustituciones rebajaron el ritmo del partido y permitieron al Torremejía ganar protagonismo. El conjunto local logró contener durante varios minutos las acometidas pacenses e incluso se aproximó al área rival con cierto peligro, aunque sin llegar a generar ocasiones claras.
El quinto gol llegó en el minuto 66. Guille Perero, prácticamente en su primera intervención, desbordó a su marcador y puso un centro raso que Alegría envió al fondo de la red.
El propio Perero cerró la goleada poco después. El extremo aprovechó un balón suelto para superar con una sutil vaselina al guardameta y firmar el definitivo 0-6, estrenándose también como goleador con la camiseta blanquinegra.
Primeras buenas sensaciones
Sin tiempo para más, el colegiado señaló el final del encuentro y certificó la primera victoria de la pretemporada para el Badajoz. El conjunto de Miguel Ángel Ávila fue claramente superior a su rival, especialmente en una primera mitad de notable nivel colectivo, mientras que en la segunda dejó pinceladas prometedoras de varias de sus nuevas incorporaciones. La próxima cita de los pacenses será el miércoles 5 de agosto, cuando el Coria visite el Nuevo Vivero.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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