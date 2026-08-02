El Cacereño sufre ante el Santa Amalia para meterse en semifinales de la Copa Federación

La Copa Federación ya conoce a sus cuatro semifinalistas. El Cacereño recibirá al Gévora y el Villanovense hará lo propio con el Castuera en las eliminatorias que se disputarán el próximo fin de semana, después de que los cuatro equipos superasen este domingo sus respectivos compromisos de cuartos de final.

El Cacereño avanzó a las semifinales de la fase autonómica de la Copa Federación después de imponerse por 1-2 en Santa Amalia, aunque sufrió mucho más de lo esperado ante un rival de Tercera Federación, dos categorías por debajo. Los de Julio Cobos encarrilaron pronto el partido, pero se desconectaron tras el 0-2 y ya no consiguieron recuperar el control.

El conjunto verde golpeó a los cinco minutos. Diego Nieves lanzó en largo, Monerris puso un centro preciso y Tellechea cabeceó a la red. El segundo llegó en el 21, cuando Gete convirtió un penalti cometido sobre Sevila. Con la eliminatoria aparentemente encauzada, el Cacereño bajó la intensidad y permitió crecer al equipo local.

Cris avisó con un cabezazo que obligó a Nieves a realizar una gran parada y, justo antes del descanso, Umaru recortó distancias para devolver la emoción al choque. Cobos reaccionó con la entrada de Manolo Molina y Runy por Víctor Rodríguez y Monerris, pero el panorama apenas cambió.

El Santa Amalia, valiente y sin complejos, continuó buscando el empate durante una segunda mitad en la que el Cacereño nunca terminó de sentirse cómodo. Nieves volvió a ser decisivo en el minuto 71 al ganar un mano a mano a Umaru y poco después respondió también a un disparo de Sergio. Iván Fernández tuvo dos opciones para sentenciar, aunque no acertó a cerrar el encuentro.

Entre los jugadores no convocados por el Cacereño estaban Sergio Navarro, que sigue arrastrando problemas tras su lesión en el primer amistoso ante el Jaén; Toño Calvo; Osama Chit, que no ha jugado ni un solo minuto en pretemporada ni tan siquiera ha entrado en las convocatorias del CPC; y Juan Artola, jugador fichado este sábado.

El equipo verde resistió el empuje final y selló un pase trabajado. En semis recibirá al Gévora, que eliminó al Guadiana tras vencer por 0-1.

Villanovense y Gévora siguen adelante

El Villanovense selló su clasificación con una victoria por 0-2 en el campo del Quintana. El conjunto serón tuvo que trabajar ante un rival que mantuvo el orden durante una primera mitad muy igualada, en la que el marcador no se movió. Tras el descanso, los visitantes dieron un paso al frente y encontraron el premio en el minuto 51, cuando Placi anotó el 0-1. El Quintana trató de reaccionar y mantuvo abierta la eliminatoria hasta los compases finales, pero Almagro sentenció en el minuto 87 con el segundo tanto del Villanovense.

Más ajustada fue la eliminatoria disputada entre Guadiana y Gévora. El conjunto visitante se impuso por 0-1 gracias a un gol de Benja en el minuto 19. El Gévora firmó una buena primera parte, en la que llevó la iniciativa y dispuso de varios acercamientos, mientras que el Guadiana creció tras el paso por vestuarios. Los locales estuvieron cerca del empate en el minuto 57 y dominaron durante buena parte del tramo final, aunque el Gévora supo resistir para conservar su ventaja y asegurar el pase.

En los otros dos encuentros de cuartos, el Cacereño venció por 1-2 al Santa Amalia y el Castuera derrotó por la mínima al Cabeza del Buey (1-0) en el único partido de esta ronda que se disputó el sábado. De esta forma, el torneo afrontará el próximo fin de semana unas semifinales entre Cacereño y Gévora, por un lado, y Villanovense y Castuera, por otro.