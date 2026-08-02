Calderón disfruta jugando pachangas en Nueva York y alerta sobre la salud mental

"Sigo jugando mis pachangas con mis amigos los sábados en Nueva York". José Manuel Calderón continúa estrechamente ligado al baloncesto siete años después de poner punto final a su carrera profesional. El que fuera base de la selección española y disputara catorce temporadas en la NBA mantiene una intensa rutina deportiva y todavía encuentra tiempo para disfrutar sobre la pista.

El exjugador de Villanueva de la Serena ha explicado en una entrevista concedida a la revista ‘Men’s Health’, de la que se ha hecho eco el diario Sport, de Prensa Ibérica, que el cuidado físico sigue ocupando un lugar importante en su día a día.

"Siempre me he cuidado mucho. El tema de dormir y el descanso siempre ha sido importante para mí", señala Calderón, quien continúa realizando entrenamientos de alta intensidad y trabajo de fuerza.

"Sigo haciendo HIIT y pesas, voy tres o cuatro veces al gimnasio, tengo una buena rutina y luego tengo ese ratito para divertirme", añade sobre los partidos que disputa con sus amigos.

Un baloncesto diferente

El extremeño también ha reflexionado sobre la evolución que ha experimentado el baloncesto desde sus primeros años como profesional. Calderón considera que los jugadores actuales cuentan con muchos más medios y datos para preparar su rendimiento, aunque esa abundancia de información también puede resultar excesiva.

"Ahora tenemos más recursos, tal vez demasiada información. Algunas cosas te hacen la vida más fácil y los chicos crecen de forma diferente", explica. El antiguo base reconoce que las exigencias físicas del baloncesto actual podrían haber condicionado su juego: "En mi caso, creo que por físico ahora me costaría más jugar, pero te adaptas y ya está".

Calderón ha abordado igualmente la importancia que ha adquirido la salud mental dentro del deporte profesional. Una cuestión que, durante buena parte de su trayectoria, permaneció en un segundo plano y sobre la que ahora existe una mayor concienciación.

Tabú anterior

"Estamos más abiertos a utilizar estas herramientas. Antes era más tabú", afirma. El serón reconoce que no recurrió a este tipo de apoyo hasta la recta final de su carrera y admite que le habría resultado útil haberlo hecho antes.

"Yo no lo usé hasta los últimos años de mi carrera. De haberlo sabido... A veces estás tan metido en tu mundo que simplemente le echas la culpa a un mal día, pero es más profundo y necesitas que te echen una mano", reflexiona.

José Manuel Calderón comenzó a jugar en el Doncel La Serena de Villanueva de la Serena antes de incorporarse con 13 años a la cantera del Tau Vitoria. Debutó en la Liga ACB a los 18 años y pasó por el Lucentum Alicante y el Fuenlabrada antes de regresar al conjunto vasco.

Más años

Tras seis temporadas en España, dio el salto a la NBA con los Toronto Raptors, donde permaneció ocho campañas y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia de la franquicia canadiense. Durante la temporada 2008-2009 estableció además el récord de mejor porcentaje de tiros libres en una campaña de la NBA, con un 98,1%.

A lo largo de su carrera en Estados Unidos también defendió las camisetas de Dallas Mavericks, New York Knicks, Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons. Con los Cavaliers alcanzó las Finales de la NBA.

El base se retiró en el año 2019 después de haber formado parte de la generación de oro del baloncesto español. Con la selección conquistó, entre otros éxitos, el Mundial de 2006 y el Europeo de 2011. Desde el año 2022 trabaja como asesor especial de los Cleveland Cavaliers. Además, organiza con mimo su campus en Badajoz.