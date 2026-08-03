Entradas a 15 euros y 2.000 localidades: el pacto de Cacereño, Mérida, Extremadura y Coria para llenar los derbis

Los doce derbis extremeños que ofrecerá la próxima temporada la Primera Federación ya tienen unas condiciones comunes para las aficiones visitantes. Cacereño, Mérida, Extremadura y Coria han anunciado este lunes un acuerdo por el que sus abonados podrán adquirir entradas a un precio único de 15 euros cuando sus equipos se enfrenten entre sí.

El pacto va más allá de fijar el coste de las localidades. Los clubs que actúen como locales en los tres estadios con mayor capacidad reservarán un mínimo de 2.000 entradas para los abonados del conjunto visitante. La medida se aplicará en el Príncipe Felipe de Cáceres, el Romano José Fouto de Mérida y el Francisco de la Hera de Almendralejo.

En el caso del Coria, la entidad forma parte del acuerdo desde su firma, aunque el compromiso relativo al número de localidades comenzará a aplicarse cuando concluyan las obras de ampliación del aforo de La Isla.

Las entradas serán gestionadas y vendidas por el propio club visitante entre sus socios antes de cada encuentro. De esta forma, cada entidad podrá establecer el procedimiento de reparto de las localidades destinadas a sus seguidores.

Una «fiesta del fútbol extremeño»

Los cuatro clubs pretenden favorecer desplazamientos multitudinarios y aprovechar una temporada histórica para el fútbol regional, que por primera vez contará con cuatro representantes extremeños en la tercera categoría nacional.

En su comunicado conjunto, las entidades señalan que los derbis deben servir para proyectar una imagen de «unidad, convivencia y crecimiento» y convertirse en «una auténtica fiesta del deporte regional», con estadios llenos y un ambiente de cordialidad entre las aficiones.

Los equipos locales también se comprometen a facilitar, dentro de la normativa vigente, la entrada en los estadios de elementos de animación de los seguidores visitantes. El acuerdo apela especialmente al respeto, la deportividad, la cordialidad y el orgullo de representar al fútbol extremeño.

De un acuerdo general a un pacto regional

La iniciativa llega después de que el Cacereño promoviera durante el mes de julio un acuerdo similar entre los 20 componentes del grupo primero de Primera Federación. Catorce clubs aceptaron inicialmente fijar en 15 euros las entradas visitantes. A este acuerdo no su sumaron todos los club. Entre ellos estaba el Coria, que hablaba del aforo de su estadio, menor que el de otros clubs, y a la necesidad de rentabilizar las entradas para equilibrar el presupuesto.

El nuevo pacto permite que los cuatro extremeños compartan ahora unas condiciones específicas en sus enfrentamientos directos. Su principal novedad es el compromiso de reservar al menos 2.000 localidades en los estadios de Cáceres, Mérida y Almendralejo, una cifra que pretende garantizar desplazamientos mucho más numerosos.

La fórmula tampoco es nueva en Primera Federación. Durante la temporada 2025/2026, un total de 16 clubes del grupo primero, entre los que se encontraban Cacereño y Mérida, acordaron también establecer un precio único de 15 euros para los aficionados visitantes en los partidos que disputaran entre ellos.

Tribuna del estadio Romano José Fouto repleta de público. / AD Mérida

Precedentes a siete y diez euros

El fútbol extremeño ya había recurrido anteriormente a este tipo de pactos para abaratar los derbis. En septiembre de 2017, Badajoz, Extremadura, Mérida y Villanovense acordaron que sus abonados pagaran siete euros en los encuentros regionales de Segunda División B. Las cuatro directivas defendieron entonces que los partidos debían desarrollarse en un ambiente de cordialidad y convertirse también en una fiesta del fútbol extremeño.

Cuatro años después, en agosto de 2021, Cacereño, Coria, Don Benito, Montijo, Villanovense y Mérida fijaron en diez euros las entradas para las aficiones visitantes en todos los derbis del grupo cuarto de Segunda Federación. El objetivo era fomentar el hermanamiento entre seguidores y aumentar la afluencia a los estadios tras las restricciones provocadas por la pandemia.

El acuerdo presentado este lunes recupera aquel espíritu, aunque adaptado al crecimiento experimentado por los clubs y al mayor aforo de sus estadios. Los cuatro equipos extremeños defienden que la rivalidad deportiva es compatible con la colaboración institucional y se comprometen a continuar trabajando conjuntamente en iniciativas que impulsen la asistencia y fortalezcan la imagen del fútbol regional.