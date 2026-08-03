Cobos pone deberes al Cacereño: "Fuimos muy pobres y lo pasamos realmente mal"

El Cacereño consiguió en Santa Amalia el objetivo que perseguía, pero dejó el partido con una llamada de atención de Julio Cobos. El entrenador verde valoró el pase a la siguiente eliminatoria de la fase autonómica de la Copa Federación, aunque no ocultó su malestar por el rendimiento de su equipo después de adelantarse por 0-2 en los primeros minutos.

"Aunque estamos en época de pretemporada, era un partido oficial y lo importante era ganarlo", señaló Cobos tras el encuentro. El técnico sí quedó satisfecho con la puesta en escena de los suyos. "Creo que hemos empezado muy bien. En los primeros 15 o 20 minutos nos hemos puesto 0-2, pero a partir de ahí hemos bajado el nivel y las revoluciones", explicó.

El Cacereño pareció dar por resuelta demasiado pronto una eliminatoria que terminó complicándose. El Santa Amalia redujo distancias antes del descanso y durante la segunda mitad obligó a los verdes a defender una ventaja mínima que estuvo en peligro hasta el final.

"Ellos han competido bien, han sido capaces de meternos un gol y en el segundo tiempo creo que hemos tirado una o dos veces a portería, no más", lamentó el entrenador. Su diagnóstico fue especialmente contundente: "Hemos sido muy pobres en el plano ofensivo por creer que ya estaba todo hecho".

«Ellos nos han igualado e incluso superado»

Cobos recordó que ninguna eliminatoria puede darse por cerrada antes de tiempo, independientemente de la diferencia de categoría entre los equipos. "Los partidos, sea cual sea el rival o la categoría, son once contra once", afirmó.

Las imágenes del Santa Amalia - Cacereño / Javier Vaz / CP Cacereño

El preparador verde admitió incluso que el Santa Amalia fue superior durante varias fases del encuentro. "Ellos nos han igualado e incluso nos han superado, sobre todo en la segunda parte", reconoció. Una reacción local que obligó a aparecer a Diego Nieves para evitar que el partido se marchara al empate.

"Gracias a que Nieves ha hecho dos o tres buenas intervenciones, lo hemos pasado realmente mal", aseguró Cobos. El guardameta volvió a ofrecer seguridad cuando el equipo más lo necesitaba y sostuvo la ventaja durante los mejores minutos del conjunto local.

El técnico no quiso atribuir exclusivamente el bajón a la carga física propia de la pretemporada."«Todavía sacar conclusiones, tanto para el Santa Amalia, que creo que lleva cuatro o cinco entrenamientos, como para nosotros, sería equivocarnos", indicó. "Nosotros llevamos mucha carga, pero eso no tiene nada que ver. Si haces 15 o 20 minutos buenos, después de todos los cambios tienes que ser capaz de volver a retomar ese inicio del partido", añadió.

Una relajación difícil de corregir

Para Cobos, el principal problema estuvo en la pérdida de intensidad después del 0-2. El Cacereño concedió vida a su rival y, cuando quiso recuperar el control, el Santa Amalia ya había encontrado confianza y energía para discutirle la eliminatoria.

"Se han relajado y, cuando te quieres volver a igualar a ellos, ya no eres capaz", explicó. "Ellos ven la posibilidad de que pueden empatarte la eliminatoria, siguen apretando y tú quieres, pero no puedes».

El partido dejó así una nueva advertencia para un Cacereño que continúa en pleno proceso de preparación. "En esto del fútbol las categorías están, pero a un partido se iguala todo mucho, y mucho más en pretemporada", insistió el entrenador.

Pese a la crítica, Cobos destacó que su equipo cumplió el propósito fundamental de la tarde: ganar y continuar adelante. El Cacereño recibirá el próximo sábado al Gévora en el Príncipe Felipe, a partir de las 20.30 horas, en las semifinales de la fase autonómica de la Copa Federación.

"Nosotros queremos seguir avanzando. Estamos en esta competición y evidentemente la vamos a pelear", aseguró. La Copa Federación es un objetivo inmediato, aunque el entrenador volvió a situar por encima de todo la permanencia en Primera Federación.

"Lo número uno para el club es salvar la categoría. Ese es nuestro objetivo final", recalcó Cobos. "Queremos avanzar e ir ganando partidos, pero lo que realmente nos tiene que llevar al final es intentar salvar la categoría lo antes posible".

Dos partidos en cuatro días

Antes de la semifinal contra el Gévora, el Cacereño afrontará este miércoles una nueva prueba de pretemporada. Los verdes recibirán al Guadalajara en el Príncipe Felipe, a las 20.00 horas, en la 38 edición del Trofeo Ciudad de Cáceres.

El encuentro puede servir para que Julio Cobos continúe repartiendo minutos y recuperando efectivos. Osama Chit ya podrá participar después de superar el problema muscular que le ha impedido jugar durante la pretemporada. También podría tener sus primeros minutos Artola, último fichaje verde, cuya incorporación fue anunciada el pasado sábado.

El Cacereño afronta de este modo dos compromisos en apenas cuatro días y ambos en su estadio. Dos nuevas oportunidades para seguir acumulando carga y automatismos, pero también para demostrar que ha aprendido la lección que dejó Santa Amalia: los partidos no terminan cuando el marcador parece encarrilado.