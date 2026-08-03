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Loida Zabala agradece el apoyo recibido y pide no volver a optar a la Medalla de Extremadura

"Lo más importante no son las medallas que se cuelgan en el cuello, sino las que van directamente al corazón, porque son las que nunca se olvidan", dice la deportista de Losar de la Vera

Loida Zabala.

Loida Zabala. / Carlos Gil

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Efe

Cáceres

La deportista paralímpica Loida Zabala ha pedido que ninguna institución vuelva a presentarla como candidata a la Medalla de Extremadura tras no haber sido distinguida en la edición de 2026, al asegurar que no quiere que sus seguidores vuelvan a sentir la "desilusión" que, a su juicio, se produjo este año.

La haltera extremeña ha difundido un comunicado en sus redes sociales en el que afirma que ya sabía que este año no iba a recibir la distinción y sostiene que "no pasa nada".

"Lo más importante no son las medallas que se cuelgan en el cuello, sino las que van directamente al corazón, porque son las que nunca se olvidan", señala Zabala, quien ha agradecido el respaldo recibido a través de mensajes, publicaciones y muestras de apoyo.

De la esperanza a la desilusión

La deportista explica que ha decidido pedir que no se presente de nuevo su candidatura porque este año ha visto entre sus seguidores "mucha esperanza y después mucha desilusión". "Yo no quiero eso para mi gente", ha afirmado.

Asimismo, solicita que tampoco se le rindan homenajes o actos tras su fallecimiento. "Para mí esto es muy importante que se respete, esto que se haga por mi familia, yo ya no estaré, pero mi familia sí y, al igual que mi cuerpo no estará en ningún cementerio ni en ningún lado porque lo donaré a la ciencia, no quiero que mi familia tenga que pasar por algo así", ha señalado.

Noticias relacionadas y más

La semana pasada, el Ayuntamiento de Losar de la Vera anunció que impulsaría una nueva candidatura de Zabala para la Medalla de Extremadura de 2027, después de que no fuera distinguida en la edición de este año.

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