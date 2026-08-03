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Fútbol. Tercera Federación

UP Plasencia, Moralo y Jaraíz estrechan sus lazos con el I Torneo Norte de Extremadura

Un torneo triangular de pretemporada reforzará la colaboración y dará a los abonados entradas gratis y descuentos del 30% en la liga

Presentación del primer Torneo Norte de Extremadura.

Presentación del primer Torneo Norte de Extremadura. / Toni Gudiel

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E. P. E.

Cáceres

El fútbol del norte de Extremadura ha decidido unir fuerzas. La UP Plasencia, el Moralo y el Jaraíz han presentado el I Torneo Norte de Extremadura de Tercera Federación, una iniciativa que reunirá durante la pretemporada a los tres representantes cacereños de la categoría.

El triangular arrancará el 14 de agosto con el encuentro entre la UP Plasencia y el Jaraíz. El día 19 se medirán el Moralo y el conjunto placentino, mientras que la competición concluirá el 30 de agosto con el duelo entre el Jaraíz y el Moralo.

Más allá de la preparación para el nuevo curso, el torneo nace para estrechar la colaboración entre los clubs y acercar a sus aficiones. Los abonados de las tres entidades podrán acceder gratuitamente a todos sus partidos.

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El acuerdo continuará durante la temporada regular. Los socios disfrutarán de un 30% de descuento en las entradas cuando visiten los campos de los otros dos equipos, una medida que pretende favorecer los desplazamientos y reforzar los vínculos entre las aficiones del norte extremeño.

Cartel del torneo.

Cartel del torneo. / EP

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