Fútbol. Tercera Federación
UP Plasencia, Moralo y Jaraíz estrechan sus lazos con el I Torneo Norte de Extremadura
Un torneo triangular de pretemporada reforzará la colaboración y dará a los abonados entradas gratis y descuentos del 30% en la liga
E. P. E.
El fútbol del norte de Extremadura ha decidido unir fuerzas. La UP Plasencia, el Moralo y el Jaraíz han presentado el I Torneo Norte de Extremadura de Tercera Federación, una iniciativa que reunirá durante la pretemporada a los tres representantes cacereños de la categoría.
El triangular arrancará el 14 de agosto con el encuentro entre la UP Plasencia y el Jaraíz. El día 19 se medirán el Moralo y el conjunto placentino, mientras que la competición concluirá el 30 de agosto con el duelo entre el Jaraíz y el Moralo.
Más allá de la preparación para el nuevo curso, el torneo nace para estrechar la colaboración entre los clubs y acercar a sus aficiones. Los abonados de las tres entidades podrán acceder gratuitamente a todos sus partidos.
El acuerdo continuará durante la temporada regular. Los socios disfrutarán de un 30% de descuento en las entradas cuando visiten los campos de los otros dos equipos, una medida que pretende favorecer los desplazamientos y reforzar los vínculos entre las aficiones del norte extremeño.
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