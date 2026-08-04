Más oficio y menos novatos en el nuevo Cacereño

Hace un año, el Cacereño entró en Primera Federación con media plantilla aprendiendo sobre la marcha. Ahora el escenario es casi el contrario. De los 21 futbolistas que forman actualmente el grupo de Julio Cobos, 19 ya han competido en la categoría y solo Runy y Sevila llegan sin minutos en el tercer escalón nacional.

La plantilla reúne 694 apariciones y más de 40.000 minutos en Primera Federación, un dato que refleja la intención del club de reducir el periodo de adaptación a una competición que el pasado curso obligó al equipo a convivir durante meses con la pelea por la permanencia.

Una apuesta buscada

Francis Bordallo admite que la experiencia ha pesado en la planificación. «Quizás hemos intentado dotar al equipo de esa experiencia en Primera Federación de la que pudo adolecer un poco la temporada pasada», explica el director deportivo, que también recuerda que el objetivo, la permanencia, se alcanzó una jornada antes del final y que durante el curso también se hicieron cosas bien.

La diferencia respecto al verano de 2025 es evidente. Entonces, apenas la mitad del plantel conocía la categoría. Ahora son 19 de 21 y están repartidos por todas las líneas. No se trata solo de haber pasado por la competición, sino de acumular titularidades, responsabilidades y temporadas completas.

El ejemplo más claro es Sergi López, el futbolista con mayor recorrido: 104 encuentros entre Logroñés, Alcoyano y Zamora. Después aparecen Gete, con 66; Juan Artola, con 65; Sergio Navarro, con 56; y Toño Calvo, con 52.

Experiencia en cada línea

También la portería llega más curtida. Diego Nieves disputó los 30 partidos ligueros del pasado curso, todos completos, mientras que el joven Germán suma nueve apariciones con el Betis Deportivo. En defensa, Iván Martínez alcanzó 32 encuentros con el Cacereño y José Alonso acumula 35 entre el conjunto verde, el Juventud de Torremolinos y el Córdoba.

Víctor Rodríguez, Manolo Molina, Adri Expósito y Pablo Barea aportan experiencias recientes. Barea, además, ocupa plaza sub-23, una condición valiosa porque combina juventud y conocimiento previo de la liga. Sevila es el único defensor que deberá descubrir desde dentro el ritmo de Primera Federación.

El centro del campo concentra buena parte del oficio añadido. Gete ha jugado dos temporadas completas con Real Avilés y Sestao River; Luis Sánchez participó en 33 partidos con el Talavera; y Toño Calvo reúne etapas con Talavera y Guadalajara. A ellos se unen Nico Conesa y Álex Monerris, que ya vivieron la pasada campaña en Cáceres.

Más recursos en ataque

La zona ofensiva también ha ganado recorrido. Sergio Navarro ha pasado por Real Murcia, Rayo Majadahonda, Alcorcón y Arenas de Getxo; Tellechea disputó 34 encuentros con la Gimnástica Segoviana; Osama Chit participó en 24 con el Antequera e Iván Fernández ya suma 28 con la camiseta verde.

El caso de Juan Artola amplía todavía más el currículum. El delantero acumula 65 apariciones en Primera Federación con Cultural Leonesa, Mérida y Unionistas, además de 60 encuentros en Segunda División con Burgos y Alcorcón. En sus dos últimos cursos logró un ascenso con la Cultural y compitió después en dos proyectos diferentes.

Runy representa la excepción junto a Sevila. Ambos llegan sin experiencia en la categoría, pero su presencia recuerda que el conocimiento previo no puede ser el único criterio. El propio Bordallo pone freno a cualquier lectura automática: «En el fútbol, dos y dos no son cuatro».

Una ventaja, no una garantía

El director deportivo insiste en que haber jugado antes en Primera Federación no asegura el resultado. «Hemos intentado aportar más experiencia a la plantilla, pero eso no es algo que nos vaya a dar los objetivos sí o sí. Habrá que trabajar y luchar», señala. Las cifras son una herramienta, no una promesa.

El Cacereño pretende que los recién llegados conozcan ya los campos, los ritmos y la exigencia que encontrarán cada fin de semana. También que quienes permanecen sepan manejar mejor los momentos complicados después de una temporada en la que el equipo necesitó tiempo para adaptarse.

Hace doce meses, media plantilla tuvo que aprender la categoría mientras competía. Esta vez, casi todo el vestuario llega con esa lección ya vivida. El Cacereño parte con más callo, aunque Bordallo recuerda la única cuenta que realmente importa: equivocarse, sí, pero «lo menos posible».

Este miércoles el Cacereño encara una nueva prueba en el Príncipe Felipe. Será ante el Guadalajara, a las 20.00, en el Torfeo Ciudad de Cáceres. Será la primera cita de la semana. La segunda, también en el estadio verde, se jugará el sábado contra el Gévora. Este encuentro es la semifinal de la fase autonómica de la Copa Federación.