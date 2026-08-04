El Cacereño recibe un impulso de 150.000 euros del ayuntamiento para la cubierta de Preferencia

El proyecto para cubrir la grada de Preferencia del Príncipe Felipe ya cuenta con su primer respaldo económico. El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha anunciado este martes que el ayuntamiento está dispuesto a aportar hasta 150.000 euros para colaborar en una actuación que el Cacereño considera prioritaria dentro de la transformación de su estadio.

El compromiso municipal se produjo durante una reunión entre Mateos, el presidente del club, Carlos Ordóñez, y el secretario de la entidad, Juan Miguel Olmeda. Un encuentro en el que se pusieron sobre la mesa los planes de futuro del decano del fútbol extremeño, que afronta una nueva temporada en Primera Federación con el objetivo de seguir creciendo también fuera del terreno de juego.

"Vamos a poner a disposición del club una subvención extraordinaria de hasta 150.000 euros para llevar a cabo ese proyecto de cubrir la grada de Preferencia", ha explicado el alcalde.

Una obra de hasta 900.000 euros

La ayuda municipal cubriría solamente una parte de una actuación de mucha mayor envergadura. Carlos Ordóñez avanzó el pasado jueves que el coste de la nueva cubierta podría oscilar entre los 600.000 y los 900.000 euros, por lo que el club se encuentra todavía estudiando diferentes presupuestos.

La directiva quiere analizar con calma las propuestas antes de adjudicar la obra. "Tenemos que ver más de uno y más de dos presupuestos. Debemos acudir a la empresa que intente hacer la obra bien y en las mismas condiciones que las demás, pero con el menor presupuesto posible", señaló Ordóñez.

La futura estructura permitirá proteger del sol y de la lluvia a los aficionados situados en Preferencia, una de las zonas que concentra cada jornada a buena parte de la masa social verde. Para Mateos, se trata de "una mejora muy importante para los miles de aficionados que cada jornada acuden al estadio Príncipe Felipe y que podrán disfrutar de los partidos con mayor comodidad".

El estadio sigue cambiando

La cubierta es el proyecto más ambicioso, pero no el único que tiene entre manos el Cacereño. El club tiene previsto comenzar la instalación de nuevos asientos en Preferencia y en la parte baja de Tribuna, donde todavía quedan localidades por colocar.

El objetivo es que buena parte de estas actuaciones estén terminadas antes del primer partido como local de la temporada, el 29 de agosto contra el Mirandés (21.15 hora). El crecimiento deportivo experimentado por el equipo y el aumento de la asistencia han llevado a la entidad a acelerar la modernización de un recinto que debe adaptarse a las exigencias de la categoría.

También continúa la recuperación del campo anexo. La intención del Cacereño es que el primer equipo pueda utilizarlo para los entrenamientos específicos de los porteros, los circuitos cortos y otros ejercicios que castigan especialmente el césped principal.

"Quiero tener un campo de entrenamiento para poder reservar el campo principal. Las actividades de los porteros, los circuitos cortos y otros ejercicios están dañándolo mucho y quiero que todo eso se lo lleve el anexo", explicó Ordóñez.

Más apoyo después del nuevo césped

La aportación anunciada para la cubierta da continuidad al respaldo económico municipal de los últimos años. El Ayuntamiento de Cáceres ya concedió la pasada temporada una subvención de 200.000 euros para financiar la renovación integral del terreno de juego del Príncipe Felipe tras el ascenso a Primera Federación.

Mateos ha defendido que el Cacereño "forma parte de la historia y de la identidad" de la ciudad y ha asegurado que el equipo de Gobierno seguirá al lado de una entidad que representa a Cáceres por toda España.

"Queremos que el Príncipe Felipe siga mejorando y que esté a la altura de un club como el Cacereño y de una afición que nunca falla", ha concluido el alcalde.

El proyecto aún necesita completar una parte importante de su financiación, pero ya cuenta con un primer empujón. El Príncipe Felipe continúa creciendo al mismo ritmo que un Cacereño que quiere consolidarse en Primera Federación sin dejar de mirar hacia arriba.