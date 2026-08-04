Jesús Sánchez seguirá al frente del Al-Qázeres

El Alter Enersun Al-Qázeres ha oficializado la continuidad de Jesús Sánchez como entrenador del primer equipo para la temporada 2026-2027. El técnico seguirá liderando al conjunto cacereño en la Liga Femenina Challenge y estará acompañado por el mismo equipo de trabajo de la pasada campaña.

Joao Araujo ejercerá nuevamente como entrenador ayudante, Sergio Maldonado será el preparador físico y Ana Bayan continuará como fisioterapeuta. El club apuesta así por mantener la metodología, la coordinación entre las distintas áreas y el conocimiento interno de un grupo que la pasada temporada logró clasificarse para el ‘playoff’ de ascenso.

Más de una década en el club

Jesús Sánchez acumula más de diez años dentro de la estructura del Al-Qázeres. Antes de hacerse cargo del primer equipo desempeñó funciones como entrenador ayudante y trabajó en distintas categorías de la cantera.

El técnico ya dirigió al conjunto cacereño en la máxima categoría en 2018 y regresó al frente del banquillo en 2021. Desde entonces se ha convertido en una de las principales figuras de continuidad dentro de un proyecto marcado por la formación de jóvenes jugadoras y la necesidad de reinventar la plantilla cada verano.

La renovación, no obstante, llevaba varios días adelantada indirectamente por el propio club. En el anuncio del fichaje de la internacional portuguesa Carolina Cruz ya se indicaba que la pívot formaría parte del equipo que entrenará «un año más» Jesús Sánchez.

La plantilla comienza a tomar forma

La continuidad del cuerpo técnico se suma a los primeros movimientos deportivos anunciados por el Al-Qázeres. El club ha renovado a Nerea Liste, una de sus principales referencias durante el último curso, después de promediar 10,4 puntos, 7,7 rebotes y 14,2 créditos de valoración en la fase regular.

También ha incorporado a Carolina Cruz, pívot portuguesa de 1,92 metros procedente del Jolly Acli Basket Livorno italiano. La interior cuenta con experiencia en la EuroCup Women y formó parte de la selección portuguesa en el EuroBasket de 2025.