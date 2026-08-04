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Fútbol

Luka Lecic refuerza la medular del Extremadura

El jugador de Montenegro llega procedente del filial del Real Burgos y es sub-23

Luka Lecic posa con la camiseta azulgrana en el Francisco de la Hera.

Luka Lecic posa con la camiseta azulgrana en el Francisco de la Hera. / CD Extremadura

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El Extremadura ya tiene a su noveno fichaje de la presente temporada con la incorporación de Luka Lecic. Se trata de un centrocampista de 21 años, natural de Montenegro, que llega al Francisco de la Hera tras jugar las últimas dos temporadas en el filial del Real Burgos, aunque ha estado en dinámica de entrenamientos con el primer equipo durante gran parte de la pasada temporada, quedándose a las puertas del debut en Segunda.

Lecic, de 1,88 metros de altura y gran presencia física, actúa de pivote duro en el centro del campo, por delante de la defensa. Desde la dirección deportiva indican que es un futbolista de gran capacidad de posicionamiento y ganador de duelos aéreos, además de tener ese gen balcánico tan competitivo que tanto gusta en Almendralejo.

La llegada de Luka Lecic cierra ya la parcela de fichajes en la zona ancha del terreno de juego, posiblemente la más cubierta en el Extremadura con jugadores como Luis Nicolás, Yael Ballesteros, Giovanni Zarfino o Marco Manchón, entre otros.

Lecic realizó su etapa de formación en el Estrella Roja de Belgrado, una de las canteras potentes del fútbol europeo. Con el conjunto serbio disputó 13 encuentros de la UEFA Youth League durante sus dos últimas campañas en Serbia. Además, Lecic ha sido habitual en selecciones de categorías inferiores de su país, llegando a ser capitán de la sub19.

El futbolista ya se incorpora este martes a los entrenamientos del primer equipo y podría disponer de sus primeros minutos en el amistoso del próximo sábado en el Vicente Sanz ante el Deportivo Don Benito.

Grada Azulgrana

De otro lado, el Extremadura sigue creciendo en número de peñistas e integrantes de la Grada de Animación, que este año espera superar los 120 miembros. Las peñas están decorando la parte de preferencia donde se ubica esta grada de animación con una pancarta que pone ‘Grada Azulgrana’ y que busca convertirse en un referente para las emisiones televisivas en el estadio Francisco de la Hera.

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El club también está acondicionando el nuevo espacio para el FVS, el vídeo arbitraje de la categoría, que irá ubicado en el antiguo espacio de VAR que ya tuvo el Francisco de la Hera durante su última etapa reciente en Segunda División.

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