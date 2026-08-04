El Mérida aún busca cuatro piezas más para su plantilla

El Mérida todavía tiene trabajo por delante para cerrar su plantilla. Tiago Lenho, director deportivo del club, ha explicado que la entidad prevé incorporar "como mínimo" a cuatro futbolistas más antes del inicio de la temporada. Las prioridades están repartidas entre la defensa, el centro del campo y el ataque.

En la retaguardia, el club busca una alternativa para el lateral derecho. También pretende sumar un centrocampista de perfil defensivo, un jugador con capacidad para actuar por la banda y una opción más para la delantera. "Estamos muy enfocados en eso", resumió Lenho durante la presentación de Nacho González, Hugo Sanz y Jota López.

Nacho vuelve a un club distinto

El regreso de Nacho González fue el nombre con más carga simbólica de la presentación. El central afronta su segunda etapa en el Mérida después de haber formado parte del equipo que logró el ascenso a Primera Federación. "Vuelvo porque fui muy feliz aquí y quiero volver a serlo", afirmó.

Desde su salida, ha seguido la evolución de la entidad y asegura que el crecimiento se percibe nada más entrar. "Te das una vuelta por la ciudad deportiva y respiras muchísimo trabajo", señaló. Nacho destacó la ampliación de la estructura que rodea a la primera plantilla y el cuidado de aspectos como la preparación física, la suplementación o la nutrición.

El defensa sevillano cree que esa profesionalización puede ayudar al equipo a dar un paso adelante. También pidió a los jugadores más jóvenes que valoren unas condiciones que no siempre se encuentran en la categoría.

"Mérida no es una ciudad muy grande, pero es una ciudad futbolera. A poco que nosotros demos y sudemos de verdad la camiseta, la gente nos va a responder", aseguró el central.

Hugo Sanz, ofensivo desde el lateral

Hugo Sanz llega procedente del Ourense para reforzar el lateral izquierdo. Se define como un defensa de vocación ofensiva, aunque asume que deberá crecer también en el trabajo sin balón. Fran Beltrán le ha pedido que se atreva, se suelte y sea él mismo.

El jugador gallego admitió que la llamada del Mérida requirió poca reflexión. "Solo hay que ver los dos últimos años. Cada temporada el club va a más", explicó.

Los tres jugadores presentados junto al director deportivo. / AD Mérida

También pesó su experiencia como visitante en el Romano, donde recuerda haber jugado ante unas 4.500 o 5.000 personas. "Eso llama la atención y puede que fuera una de las razones por las que me decanté por venir", reconoció.

Jota ya conocía el Romano

Jota López, primer fichaje anunciado por el Mérida este verano, llega desde Unionistas de Salamanca. El centrocampista almeriense había visitado varias veces el Romano como rival y asegura que siempre le pareció "un sitio especial" para jugar.

Su decisión también fue rápida. "Sé que vengo a un lugar donde el día a día es de otra categoría", afirmó. La confianza transmitida por el club terminó de convencerle y ahora espera responder con humildad, trabajo y rendimiento.

Los tres ya están a disposición de Fran Beltrán, mientras la dirección deportiva continúa completando el puzle. Lenho todavía busca cuatro piezas y ha definido con claridad dónde deben encajar.