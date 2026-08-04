Fútbol. Primera Federación
El Mérida aún busca cuatro piezas más para su plantilla
Tiago Lenho anuncia que el club incorporará al menos un lateral derecho, un medio defensivo, un jugador de banda y otro delantero antes de dar por cerrada la plantilla de Fran Beltrán para el nuevo curso
El Mérida todavía tiene trabajo por delante para cerrar su plantilla. Tiago Lenho, director deportivo del club, ha explicado que la entidad prevé incorporar "como mínimo" a cuatro futbolistas más antes del inicio de la temporada. Las prioridades están repartidas entre la defensa, el centro del campo y el ataque.
En la retaguardia, el club busca una alternativa para el lateral derecho. También pretende sumar un centrocampista de perfil defensivo, un jugador con capacidad para actuar por la banda y una opción más para la delantera. "Estamos muy enfocados en eso", resumió Lenho durante la presentación de Nacho González, Hugo Sanz y Jota López.
Nacho vuelve a un club distinto
El regreso de Nacho González fue el nombre con más carga simbólica de la presentación. El central afronta su segunda etapa en el Mérida después de haber formado parte del equipo que logró el ascenso a Primera Federación. "Vuelvo porque fui muy feliz aquí y quiero volver a serlo", afirmó.
Desde su salida, ha seguido la evolución de la entidad y asegura que el crecimiento se percibe nada más entrar. "Te das una vuelta por la ciudad deportiva y respiras muchísimo trabajo", señaló. Nacho destacó la ampliación de la estructura que rodea a la primera plantilla y el cuidado de aspectos como la preparación física, la suplementación o la nutrición.
El defensa sevillano cree que esa profesionalización puede ayudar al equipo a dar un paso adelante. También pidió a los jugadores más jóvenes que valoren unas condiciones que no siempre se encuentran en la categoría.
"Mérida no es una ciudad muy grande, pero es una ciudad futbolera. A poco que nosotros demos y sudemos de verdad la camiseta, la gente nos va a responder", aseguró el central.
Hugo Sanz, ofensivo desde el lateral
Hugo Sanz llega procedente del Ourense para reforzar el lateral izquierdo. Se define como un defensa de vocación ofensiva, aunque asume que deberá crecer también en el trabajo sin balón. Fran Beltrán le ha pedido que se atreva, se suelte y sea él mismo.
El jugador gallego admitió que la llamada del Mérida requirió poca reflexión. "Solo hay que ver los dos últimos años. Cada temporada el club va a más", explicó.
También pesó su experiencia como visitante en el Romano, donde recuerda haber jugado ante unas 4.500 o 5.000 personas. "Eso llama la atención y puede que fuera una de las razones por las que me decanté por venir", reconoció.
Jota ya conocía el Romano
Jota López, primer fichaje anunciado por el Mérida este verano, llega desde Unionistas de Salamanca. El centrocampista almeriense había visitado varias veces el Romano como rival y asegura que siempre le pareció "un sitio especial" para jugar.
Su decisión también fue rápida. "Sé que vengo a un lugar donde el día a día es de otra categoría", afirmó. La confianza transmitida por el club terminó de convencerle y ahora espera responder con humildad, trabajo y rendimiento.
Los tres ya están a disposición de Fran Beltrán, mientras la dirección deportiva continúa completando el puzle. Lenho todavía busca cuatro piezas y ha definido con claridad dónde deben encajar.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta de Extremadura inicia la retirada de la cita previa en sus servicios
- Los Peloto, la familia que vivió de la cal y cuya historia vuelve a emerger en Cáceres
- Manifestación de los trabajadores de la Residencia Asistida de Cáceres: 'No se está contratando a más personal para cubrir las vacaciones
- La vuelta a Casas de Millán tras el incendio: 'Nos hemos venido abajo al ver cómo ha quedado
- El cantante granadino Miguel Ríos muestra su lado más reivindicativo en un concierto en Coria
- La organización del Festival de Guitarra de Coria critica la actitud de Miguel Ríos durante el concierto del sábado
- La Policía Local de Malpartida de Plasencia lanza un llamamiento a la colaboración ciudadana contra la oleada de robos
- Abandonan a siete cachorros en un contenedor de basura en un pueblo de Cáceres