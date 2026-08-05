Fútbol. Torneo Cáceres Patrimonio de la Humanidad
El Cacereño se lleva su trofeo con un golazo de falta de Runy
Luces y sombras de los de Julio Cobos en un encuentro con más dominio del Guadalajara
El Cacereño se hizo con la edición número 38 del torneo Cáceres Patrimonio venciendo al Guadalajara (1-0), descendido este año a Segunda Federación, en un duelo de luces y sombras, en el que lo mejor fue el gol de Runy que dio el triunfo.
Julio Cobos alineó de inicio en el torneo local a Germán, Sergi López, José Alonso, Molina, Expósito, Gete, Iker Bidaurrázaga, Runy, Monerris, Tellechea e Iván Fernández. Sigue sin poder ser alineado Osama y también continúan en el dique seco Toño Calvo y Navarro. Lo más saludable era la entrada del juvenil Iker en el CPC.
Mucho público para ser agosto
Presentó buen aspecto el Príncipe Felipe, con una tribuna cercana al lleno y una preferencia en la que los estoicos espectadores aguantaron el calor reinante. La cifra oficial fue de 2.165 espectadores. El césped estaba en un estado realmente bueno.
Dominó y tocó mejor la pelota de inicio más el Guadalajara, aunque Tellechea tuvo la primera opción tras un mal despeje del meta visitante que el delantero no supo concretar, pues su disparo se fue alto. El cuadro visitante tuvo alguna y gobernó el duelo antes de la pausa de hidratación.
Antes del descanso llegó el gol de falta directa de Runy, que ya exhibe su talento. Al de Hornachos se le adivina como una de las sensaciones de la competición.
Cambios y pocas oportunidades
Salieron a la vuelta de vestuarios Conesa, Luis Sánchez, Mario Valiente y Víctor Rodríguez. Transcurrido un cuarto de hora saldría el delantero Artola, el último fichaje.
La segunda mitad bajó en intensidad y en fútbol, aunque no se puede decir que fuera tampoco brillante en el primer tiempo. Los alcarreños tuvieorn más el balón, pero el CPC defendía bien. Iván Martínez, Barea y Sevila entraron en el 72 para dar más rotaciones y más consistencia defensiva. Mario Valiente, goleador ante el Jaén, lanzó al larguero en el 87. Hubiera sido la guinda para el juvenil.
El club verde supera los 3.700 abonados
El Cacereño superó ya los 3.700 abonados para la nueva temporada y continúa acercándose al objetivo marcado por su presidente, Carlos Ordóñez: alcanzar una cifra similar a la registrada durante el pasado curso.
La entidad cerró aquella campaña con unos 4.600 carnés, aunque en ese recuento también estaban incluidos los jugadores de la cantera. Sin contabilizarlos, Ordóñez situó el número real «entre 4.300 y 4.400 abonados», una horquilla que el club se fijó como referencia para esta temporada.
Con la campaña todavía abierta, el conjunto verde necesita sumar entre 600 y 700 altas para igualar esas cifras. Rebasar la barrera de los 4.000 supondría un paso importante, aunque el propósito expresado por el presidente es aproximarse lo máximo posible al respaldo obtenido el año pasado.
Los más de 3.700 carnés expedidos reflejan, por el momento, una respuesta significativa de la afición ante una temporada en la que el Cacereño repetirá en Primera Federación.
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