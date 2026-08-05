Un Coria con más rodaje se lleva la victoria del Nuevo Vivero

En su primer partido de pretemporada en el Nuevo Vivero, Miguel Ángel Ávila salió de la partida con Tienza bajo palos; Edu López, Jesús Sánchez, Mario Gómez y Ocaña en la línea defensiva; Gus Quezada y Beitia en el doble pivote, con Manu Hernández, Bermúdez y Barba en la línea de mediapuntas y Alegría como referencia ofensiva.

Por parte del Coria, Rai Rosa apostó por Javi Garrido en puerta, Currás, Iñaki León, Álvaro y Jacobo en defensa; Javi Tapia y Alberto Moreno en el centro del campo, escoltados en las bandas por Galastegi y Toper; y en la punta de ataque Pau Palacín y Arcos.

El Coria golpeó primero

El cuadro cauriense fue superior durante los primeros 45 minutos. Los hombres de Rai mostraron desde los primeros compases su mayor rodaje y golpearon primero en el marcador gracias a un gol de Arcos en el minuto 12 de partido. El Badajoz trató de hacerse con el balón en campo rival para empezar a generar cerca de la meta de Garrido, pero las imprecisiones en el último toque y un mal estado del césped imposibilitaron que los blanquinegros pudieran generar peligro. Un tiro de Alegría al borde del descanso, que el meta del Coria detuvo sin muchas complicaciones, fue la acción más clara para los de Ávila.

Mejoría sin premio y sentencia cauriense

Como es habitual en los partidos de pretemporada, ambos conjuntos hicieron cambios durante el descanso. Las sustituciones sentaron mejor al Badajoz, que, a diferencia de lo mostrado durante la primera parte, logró tener más presencia en área rival durante el tramo inicial del segundo tiempo.

Guille Perero fue el blanquinegro más activo. El extremo revitalizó el ataque pacense desde el costado derecho, generó ocasiones y dejó varios detalles técnicos que levantaron a la grada del Nuevo Vivero.

El partido iba a aumentar sus revoluciones en la recta final, después de que Aquiles Mansilla protestara un codazo de Jacobo que levantó al banquillo blanquinegro. Pese a que el Badajoz generó acciones peligrosas durante los últimos minutos, el Coria supo aguantar y en un contragolpe pondría el 0-2 con un gol de Benji Núñez en el tiempo añadido.

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La goleada iba a aumentar después de que un error de Iván Morales, meta del filial blanquinegro, dejara en bandeja el tercer tanto para que Edu Llorente cerrara definitivamente el encuentro.

Fuente: La Crónica de Badajoz