El día que los Amaro cambiaron el sitio en el Romano de Mérida

Santi Amaro Jr, lateral izquierdo aún en edad juvenil, se estrenó con el primer equipo del Mérida ante la mirada de una familia estrechamente ligada al fútbol extremeño en la que destaca su padre, Santi Amaro, que ha jugado en el propio club romano (al que también ha entrenado), Alavés, Extremadura, Badalona, Pontevedra y Cacereño. Durante años, Santi Amaro miró desde la grada del Romano a su padre. El sábado se intercambiaron los papeles. El lateral izquierdo, todavía juvenil, tuvo sus primeros minutos con el primer equipo del Mérida ante el Betis Deportivo y el otro Santi Amaro lo contempló desde fuera.

"Están mis tíos, mis abuelos, mi madre y mi padre. Siempre lo he visto yo desde la grada y hoy le ha tocado a él", explicó después del encuentro. La derrota por 2-3 quedó por un momento en segundo plano. Para la familia era una de esas tardes que se guardan.

Padre e hijo, en una imagen retrospectiva. / AD Mérida

Un apellido ligado al Romano

Santi Amaro Jr ha regresado después de su etapa en la cantera del Girona. Antes se había formado en las categorías inferiores del Mérida. «Es un honor disfrutar de la pretemporada con este equipazo. Hay un nivel de profesionalidad increíble», señaló. El joven defensa, nacido en 2009, juega de lateral izquierdo.

El apellido lleva años unido al fútbol extremeño. Su padre, Santiago Amaro Barril, fue futbolista profesional entre 2000 y 2014 y pasó por Mérida, Alavés, Extremadura, Badalona, Pontevedra y Cacereño. Después entrenó al conjunto romano y actualmente es director general de Deportes de la Junta de Extremadura.

El hijo empieza ahora a escribir su propio recorrido. El sábado se estrenó en el estadio que tantas veces había contemplado como espectador, en una segunda parte con numerosos cambios y varios jugadores del Promesas sobre el césped.

Alegría pese a la derrota

El Mérida había llegado a mandar por 2-0, pero el filial bético remontó hasta el 2-3. «Estoy bastante contento, con buenas sensaciones y, sobre todo, con la alegría por el debut pese a la derrota», valoró Amaro, que prefirió quedarse con el aprendizaje.

El juvenil también comprobó la exigencia de convivir con el primer equipo. «El ritmo de entrenamiento es altísimo», reconoció antes de destacar la respuesta física del grupo y mostrarse convencido de que tendrá «un buen inicio de temporada».

Su discurso se apoyó en dos ideas: disfrutar y seguir trabajando. «Quiero ayudar en todo lo posible al primer equipo», afirmó. Sabe que los minutos de agosto no garantizan nada, pero también que cada sesión abre una pequeña puerta.

El sábado cruzó la primera. El padre que había sido jugador y entrenador del Mérida vio desde la grada cómo el hijo debutaba con los mayores en el Romano. La saga continúa, aunque Santi Amaro Jr prefiere escribirla paso a paso: trabajar para «poder conseguir más».