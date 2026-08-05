El Mérida vuelve a conseguir la cesión de Gio Almeida

Geovanny Miguel Bastos Almeida (14/07/2004, Lisboa, Portugal), 'Gio Almeida', llegó a Mérida en el pasado mercado de invierno. Su aparición fue fulgurante en el centro del campo, donde demostró su capacidades físicas no ausentes de calidad con la pelota.

Disputó 15 partidos y aunque su rendimiento fue de más a menos, al igual que el resto del equipo, lo cierto es que, también por edad, pues todavía es sub-23, parecía una opción clara para que el club hiciera efectiva la compra del jugador. Sin embargo, al comienzo del verano, la entidad emeritense anunció que el portugués no seguiría a las órdenes de Fran Beltrán.

Un mes después, tras las negociaciones con el Farense, Gio Almeida vuelve a la disciplina romana en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada con una opción de compra.

El capítulo de fichajes se había parado en las últimas semanas, aunque todavía quedan por llegar jugadores para completar el plantel.

El viernes, otro partido

Mientras tanto, el equipo se sigue ejercitando y tendrá otro partido de pretemporada el viernes (19.00 horas) en Butarque ante el Leganés, un encuentro que se podrá seguir a través del canal de YouTube del club madrileño.

Preparación enfocada en el arranque liguero que ya tiene horario confirmado: el debut del Mérida será en el Romano José Fouto ante el Deportivo Fabril el sábado, 29 de agosto, a las 19.15 horas.