Nerea, fin a 12 años como histórica del Cacereño Femenino

Nerea Sánchez Herruzo (Sagrajas, Badajoz, 17 de junio de 1994) deja el fútbol, pero no el Cacereño Femenino. La entidad hizo pública la retirada de esta histórica de la entidad a través de una emotiva publicación en sus redes sociales. La futbolista pone fin a su carrera después de 12 años en el conjunto verde, al que llegó con 18 procedente del Comarca Llanos de Olivenza.

El Cacereño Femenino anunció en julio de 2025 su renovación para una campaña más junto a la portera Tatiana y al entrenador Ernesto Sánchez. La continuidad de los tres respondía a la apuesta por mantener a varias de las figuras más identificadas con el proyecto. Su recorrido la convirtió en una de las jugadoras más reconocibles de la historia reciente de la entidad.

Buena parte de aquella trayectoria estuvo ligada a la confianza de Ernesto Sánchez. "Él confió en mí muchísimo desde el primer momento y creo que eso no ha cambiado desde el primer día", explicaba la futbolista en una entrevista publicada por El Periódico Extremadura en diciembre de 2025.

Nerea Sánchez, en una entrevista en este diario. / José María Ortiz

Había llegado a Cáceres con unas expectativas elevadas y terminó haciendo del club el centro de casi toda su vida deportiva como adulta. La continuidad anunciada el pasado verano parecía entonces una prolongación natural de ese vínculo. Pocos meses antes de la retirada, incluso calculaba que todavía podía continuar un par de años más.

"Hasta que pueda, hasta que no me encuentre ya bien", respondió al ser preguntada por el final de su carrera. El desenlace llegó antes de lo que anticipaba, aunque sin una ruptura completa. Deja de competir, pero permanecerá dentro de una estructura que conoce desde hace más de una década.

Dos años y tiroides

La última parte de su carrera estuvo condicionada por un problema de tiroides que afectó considerablemente a su rendimiento. Durante cerca de dos años no consiguió encontrarse bien y perdió presencia en el equipo, pese a aumentar su carga de trabajo para intentar recuperar su nivel. En la última temporada su protagonismo aumentó.

"He trabajado hasta tres veces más para estar un poco más a la altura", relató. El esfuerzo no bastaba porque la causa de sus dificultades iba más allá de la preparación física. "No me había imaginado en ningún momento que algo así pudiera afectar tantísimo al rendimiento deportivo", reconoció.

La situación llegó a hacerle pensar en dejarlo. Sin embargo, su carácter y su intención de recuperar sensaciones impidieron que tomara entonces la decisión. "En realidad no lo he querido dejar nunca. Mi forma de ser no me lo ha permitido", afirmaba.

Una vez regulado el problema, volvió a sentirse competitiva y recuperó protagonismo durante la temporada 2025-26. Uno de los momentos más significativos llegó en diciembre, cuando marcó el gol de la victoria ante el Betis después de una etapa en la que apenas había podido jugar con continuidad.

"Fue un orgullo y una satisfacción muy grande", resumió. El tanto tuvo un valor especial por todo el trabajo acumulado en silencio durante los meses anteriores. «Eso no lo ha sabido nadie», señaló al explicar el esfuerzo realizado para mantenerse en condiciones de competir.

Testigo de la evolución

Nerea también ha sido testigo de la transformación del fútbol femenino en Cáceres Cuando comenzó, el seguimiento mediático, las retransmisiones y el reconocimiento social eran mucho menores. Con el paso del tiempo aumentaron la visibilidad de las competiciones y el interés por las futbolistas.

Ese crecimiento también elevó la exigencia deportiva. La Primera Federación incorporó clubes con mayores presupuestos y estructuras profesionales, mientras el Cacereño Femenino trataba de mantener su identidad desde una posición más modesta.

La polivalente delantera (en su última etapa llegó a ser hasta defensa) defendió siempre el trabajo del grupo, incluso cuando los resultados no acompañaban. "Los GPS lo dicen: nos estamos matando a entrenar", manifestó en diciembre. Según explicó entonces, la plantilla recorría entre seis y siete kilómetros de media en cada sesión.

Fuera del campo, compaginó en su última etapa los entrenamientos, el gimnasio y la preparación de las oposiciones a la Guardia Civil. Había superado varias pruebas y se había quedado cerca de aprobar el examen de conocimientos, pese a disponer de poco tiempo para estudiar después de cada jornada deportiva.

La retirada cierra una trayectoria larga, pero no su vinculación con el club. Nerea deja las botas y comienza una nueva etapa en el Cacereño Femenino, la entidad en la que desarrolló prácticamente toda su carrera.