Óscar Arroyo, nuevo entrenador para el Arroyo

Óscar Pulido, entrenador cacereño, ha aceptado la oferta realizada por el presidente del Arroyo Adolfo Gómez, y volverá a entrenar a nivel nacional tras sus experiencias anteriores en Superliga 2 con AD Cáceres y Escuelas Cacereñas en la categoría.

Tras un tiempo de reflexión, las gestiones han cristalizado positivamente, y esto permitirá al conjunto arroyano preparar con tranquilidad la pretemporada y la temporada oficial, que recordemos comenzará el 3 de octubre con el desplazamiento a Madrid para jugar con Voley Playa. El primer encuentro en casa se jugará a la semana siguiente, el 10 de octubre, ante el Sanse de Madrid.

Desde abajo

Oscar Pulido Redondo (Cáceres, 1973) jugó tanto en Segunda como en Primera nacional con Escuelas Cacereñas. Su puesto como colocador, llevando la dirección de juego en cancha fue una buena base para comenzar a formarse como entrenador.

A este nivel ha desarrollado su labor en las categorías inferiores de la AD Cáceres y en formando parte del cuerpo técnico del Superliga 2 en las temporadas 2010-11, 2021-22 y 2022-23. En Escuelas Cacereñas ha trabajado desde la 2023 hasta la temporada recién finalizada.

Profesionalmente es enfermero y fisioterapeuta, trabajando en el Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de la Ciudad Deportiva de Cáceres.

Desde la presidencia del club se ha valorado la calma en la dirección de los equipos en los que ha trabajado, el compromiso con los proyectos que asume y la capacidad de trabajo con deportistas en formación, ideal en una temporada en la que la plantilla será cien por cien de la casa.

Conocimiento

Pulido afirma que Voleibol Arroyo "me plantea una excelente oportunidad para volver a entrenar a nivel nacional y llevar todo el peso de la dirección de un equipo. A algunas de las jugadoras de la plantilla las he visto jugar en la temporada pasada, pues con el tema del pabellón de Arroyo de la Luz, coincidimos en ocasiones tras nuestros partidos de Escuelas en el Multiusos cacereño". "Estoy muy ilusionado con la oportunidad", ha referido finalmente.

En los próximos días el club presentará al nuevo director técnico a las jugadoras y se prevé que la pretemporada dé comienzo entre el 31 de agosto o el 1 de septiembre. Ya se está trabajando para la confección de los partidos de la pretemporada competitiva. Desde el club arroyano se quiere agradecer públicamente las facilidades dadas por Escuelas Cacereñas para que el fichaje de Óscar pudiese hacerse efectivo.