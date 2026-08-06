Ordóñez pide que las instituciones compren al Cacereño el Príncipe Felipe: "Tener un estadio es un lastre"

Carlos Ordóñez habló con una claridad poco habitual sobre el futuro del estadio Príncipe Felipe. El presidente del Cacereño expresó abiertamente su deseo de que una o varias instituciones públicas compren el campo y liberen al club de los gastos de mantenimiento y reforma que conlleva ser propietario de la instalación.

Lo hizo durante la presentación de Autolisto como nuevo patrocinador del Cacereño. Sara García, representante del taller cacereño, explicó que la empresa incorporará su logotipo a la camiseta del equipo y ofrecerá descuentos a los abonados. Tras el acto, las preguntas dirigidas a Ordóñez derivaron hacia la situación del estadio, la futura cubierta de preferencia y otros asuntos de la actualidad del club.

"A mí me gustaría que las instituciones dieran un paso adelante, a nivel individual o colectivo", afirmó Ordóñez. El dirigente planteó incluso la posibilidad de que el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial y la Junta de Extremadura adquirieran conjuntamente el estadio.

El presidente considera que esa operación permitiría al Cacereño centrar sus recursos en el apartado deportivo y dejar en manos públicas el cuidado de una instalación que el próximo año cumplirá medio siglo. Según sus cálculos, el club destina alrededor de 240.000 euros anuales a unos gastos que la mayoría de sus rivales no tienen que afrontar al disputar sus partidos en estadios municipales o de titularidad institucional.

Un lastre

"A mí no me parece que nos tengamos que sentir orgullosos. Para mí es un lastre tener un estadio", señaló. Aunque reconoció que la propiedad permite al club organizar determinados acontecimientos y disponer libremente del recinto, sostuvo que esas mismas actividades pueden desarrollarlas otras entidades mediante una concesión, sin asumir a cambio todo el coste de conservación y de las obras.

Ordóñez defendió que el Príncipe Felipe debería pasar a ser propiedad de alguna institución o de varias de ellas, como sucede, según recordó, con la mayor parte de los clubes extremeños y españoles. En su opinión, el desembolso permanente en el campo obliga a retirar dinero del presupuesto deportivo para atender reparaciones, mantenimiento y mejoras.

El presidente relacionó esta situación con el proyecto para cubrir la grada de preferencia y agradeció expresamente al alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, el respaldo prestado al club. "Siempre está ahí, apoyándome. Entiende y comprende toda la labor y el sacrificio que llevo en estos años", manifestó Ordóñez, que también agradeció los 150.000 euros aportados por el Ayuntamiento para la cubierta, una ayuda que, según reconoció, recibe "como agua de mayo".

La actuación tendrá un coste estimado de entre 600.000 y 900.000 euros. El Cacereño espera ahora una respuesta de la Diputación de Cáceres y de la Junta de Extremadura para intentar repartir la financiación entre las tres administraciones y el propio club.

Tres presupuestos sobre la mesa

Ordóñez aseguró que el proyecto continúa avanzando y que ya dispone de tres presupuestos. Los primeros trabajos incluyeron la medición de la zona y una prueba topográfica, mientras se termina de redactar el proyecto y se comparan las diferentes propuestas económicas.

El presidente respondió así a algunos comentarios difundidos en las redes sociales que cuestionaban que el club hubiera solicitado presupuestos. También rechazó que la fotografía publicada cuando se anunciaron los primeros pasos de la cubierta fuese un acto de «postureo», pues, según explicó, aquella visita sirvió para realizar las mediciones necesarias para la primera valoración económica.

«Cuanto más hago, más se me exige»

Ordóñez aprovechó su intervención para mostrar su malestar por algunas de las críticas recibidas y por el aumento de las peticiones a medida que se acometen nuevas mejoras en el Príncipe Felipe.

El presidente recordó que el estadio cumplirá 50 años en 2027 y se preguntó qué actuaciones se realizaron durante las décadas anteriores. Como ejemplo, citó el estado en el que se encontraban los aseos de preferencia antes de las últimas intervenciones.

"Parece que ahora que yo estoy haciendo las cosas, cuanto más hago, más se me exige", lamentó. También insistió en que no dispone de recursos ilimitados y defendió el trabajo personal que realiza para ahorrar costes, incluso participando directamente en algunas tareas y manejando maquinaria.

El dirigente pidió tiempo y aseguró que el proyecto no se ha detenido desde su anuncio. Subrayó además que la cubierta debe ejecutarse con todas las garantías porque debajo de la estructura habrá personas y la seguridad debe prevalecer sobre cualquier urgencia.

Inicio entre el 15 y el 30 de septiembre

El club ya ha mantenido contactos con las empresas que podrían ejecutar la obra. Una de ellas, explicó Ordóñez, estaría en condiciones de comenzar entre el 15 y el 20 de septiembre.

No obstante, el presidente amplió posteriormente la previsión y situó el inicio de los trabajos en una horquilla comprendida entre el 15 y el 30 de septiembre, debido a la disponibilidad de las empresas y a los posibles retrasos de otras obras que tengan pendientes.

La estimación inicial es que la ejecución dure unos dos meses, por lo que la cubierta podría estar terminada en diciembre. Ordóñez evitó garantizar esa fecha, ya que pueden surgir dificultades durante las excavaciones para las zapatas o problemas relacionados con la disponibilidad de maquinaria y grúas.

El presidente puso como ejemplo la reciente reforma del fondo, que terminó más tarde de lo previsto por varias modificaciones introducidas durante los trabajos. Entre ellas citó la instalación de un canalón para conducir el agua, el refuerzo de las vallas y el hormigonado de la zona posterior de la grada.

La actuación cobró especial impulso después de las condiciones que padecieron los aficionados durante el partido ante el Real Madrid Castilla. Ordóñez aseguró que no quería que los seguidores volvieran a vivir una situación similar, aunque recordó que el estadio lleva cerca de medio siglo sin techo en preferencia.

Acuerdo para los derbis extremeños

Ordóñez también valoró el acuerdo alcanzado entre los cuatro clubes extremeños de Primera Federación —Cacereño, Mérida, Extremadura y Coria— para facilitar los desplazamientos de los aficionados y aplicar el mismo precio a las entradas visitantes en los derbis.

El presidente destacó la relación existente entre los responsables de las cuatro entidades y defendió que todos están gestionando sus clubes con prudencia y de acuerdo con sus posibilidades económicas.

La cantidad de localidades disponibles variará en función del aforo de cada estadio, ya que Mérida y Extremadura cuentan con más capacidad que el Cacereño y el Coria. Ordóñez insistió, no obstante, en que la intención es ofrecer el mayor número posible de entradas y favorecer unos encuentros de convivencia entre las aficiones.

"La rivalidad tiene que estar en el campo, pero no fuera", señaló el presidente, que rechazó los enfrentamientos entre seguidores y pidió que los derbis sirvan para disfrutar de la presencia de cuatro representantes extremeños en la categoría.

Un mediapunta para cerrar la plantilla

En el apartado deportivo, Ordóñez indicó que el Cacereño busca incorporar a un mediapunta antes de dar por cerrada la plantilla. El objetivo volverá a ser la permanencia, aunque espera conseguirla con menos sufrimiento que la pasada temporada.

También afirmó que el respaldo empresarial supera ya el centenar de patrocinadores, aunque reconoció las dificultades para encontrar una compañía con capacidad para asumir el frontal de la camiseta.

Autolisto, por su parte, ofrecerá descuentos de entre el 5% y el 10% a los socios y aficionados, en función del tipo de abono.