El Coria convoca a sus socios cuatro días antes del histórico debut en Primera Federación

El Coria ha convocado a sus socios a una asamblea general que se celebrará el próximo 26 de agosto, apenas cuatro días antes del estreno del equipo en Primera Federación. La primera convocatoria está fijada para las 20.00 horas y la segunda, para las 20.30.

La reunión tendrá lugar en el centro de exámenes situado junto al estadio de La Isla. Entre los asuntos previstos figura el informe del presidente de la entidad, Aurelio Gutiérrez, ‘Lely’, además del análisis de la situación económica y deportiva del club ante el inicio de una temporada de mayores exigencias.

La proximidad de la cita con el comienzo del campeonato concede especial relevancia a la asamblea. El conjunto cauriense debutará el 30 de agosto en el Stadium Gal frente al Real Unión de Irún, en la primera jornada del grupo primero de Primera Federación.

El sábado, el Zamora

Antes de esa reunión, la actualidad más inmediata pasará por La Isla. El Coria recibirá este sábado, 8 de agosto, al Zamora en un nuevo encuentro de preparación. Ambos equipos compartirán grupo durante la competición liguera, por lo que el amistoso permitirá a los técnicos continuar ajustando sus plantillas a tres semanas del comienzo oficial. Mientras, los de Rai Rosa vencieron y convencieron el miércoles en Badajoz (0-3).

Para el Zamora será su tercera prueba de la pretemporada. El equipo dirigido por Óscar Cano llega después de empatar sin goles ante el San Sebastián de los Reyes en un partido en el que el guardameta Fran Árbol detuvo un penalti y el posterior rechace.

El compromiso ante el conjunto zamorano y la posterior asamblea marcarán así un mes de agosto en el que el Coria debe completar su preparación deportiva y adaptar la estructura del club al salto a la tercera categoría del fútbol español.