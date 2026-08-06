Gimnasia rítmica
Gimnastas de toda España disfrutan en Cáceres
Magdalena Cumbres y Nazaret Santano comandan las sesiones de entrenamiento en la Ciudad Deportiva, acompañadas de formación en línea para técnicos
Gimnastas procedentes de distintos puntos de España participan estos días en Cáceres en la segunda edición de un campus de tecnificación que combina el trabajo presencial de las deportistas con cursos de formación en línea dirigidos a entrenadores y técnicos.
Las sesiones se desarrollan en el Centro de Tecnificación Deportiva de la Ciudad Deportiva de Cáceres, donde las participantes disponen de espacios adaptados al entrenamiento de alto nivel. La instalación, situada en la avenida de El Brocense, está reconocida oficialmente como centro de tecnificación deportiva.
El programa está dirigido por Magdalena Cumbres y Nazaret Santano, dos entrenadoras con experiencia en la gimnasia rítmica nacional. Cumbres es entrenadora nacional, licenciada en Educación Física, fisioterapeuta y especialista en alto rendimiento, mientras que Santano cuenta con la titulación de técnico nacional de nivel III y entrenadora de alto rendimiento.
Consolidación
La actividad permite a las gimnastas trabajar distintos aspectos técnicos y físicos, al tiempo que ofrece a los entrenadores la posibilidad de actualizar conocimientos y conocer nuevos métodos de preparación. Los promotores consideran que la presencia de deportistas de varias comunidades y de técnicas con trayectoria nacional consolida este encuentro como una cita relevante dentro de la preparación estival.
La organización ha destacado también el respaldo de la Dirección General de Infraestructuras Deportivas de la Junta de Extremadura y de su responsable, Jaime Jabato, para facilitar el uso de las instalaciones y el desarrollo del campus. Jabato compatibiliza este cargo con su incorporación, el pasado mes de junio, al Ayuntamiento de Cáceres.
La iniciativa cuenta asimismo con la colaboración de Almaviva Marketing Emocional y Estratégico y de la clínica Vitaldent de San Francisco.
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