Sandoval, Fito y Aranda muestran su ilusión por llevar al Mérida lo más arriba posible

El Mérida presentó este jueves a Dani Sandoval, Fito Rodríguez y Antonio Aranda, tres incorporaciones con perfiles y trayectorias diferentes que coincidieron en la ambición con la que afrontan su llegada al conjunto romano. El encargado de acompañarlos y ejercer como maestro de ceremonias fue Tiago Lenho, director deportivo del club.

Los tres transmitieron ilusión ante esta nueva etapa y expresaron su deseo de ayudar al equipo a estar lo más arriba posible, con su trabajo diario y su rendimiento como principales argumentos.

Sandoval

La cara más conocida para la afición emeritense es la de Dani Sandoval. El extremo asturiano regresa al Romano después de dos temporadas en Polonia y afrontará su tercera campaña con la camiseta del Mérida. Su conocimiento del club, de la ciudad y de la categoría reduce el periodo de adaptación y le permite incorporarse como una alternativa contrastada para el ataque.

El futbolista, que dijo estar muy "motivado", vuelve con ganas de reencontrarse con una entidad en la que ya ofreció un buen rendimiento. Su anterior etapa dejó 66 partidos, 13 goles y siete asistencias, antes de iniciar una experiencia en el fútbol polaco que ahora da por terminada para regresar a Mérida.

Fito Rodríguez

Fito Rodríguez representa una apuesta distinta. El central coruñés, de 24 años, procede del Bergantiños y afrontará su primera experiencia en Primera Federación. Llega después de una temporada en la que tuvo continuidad y destacó también por su aportación ofensiva, con ocho goles en 37 encuentros.

Formado en las categorías inferiores del Deportivo de La Coruña, el defensa deberá responder ahora a las mayores exigencias de la categoría. En su presentación se mostró ilusionado por el salto y dispuesto a ganarse un puesto a través del trabajo, sin apartarse del discurso compartido por sus compañeros sobre la importancia del esfuerzo diario.

Aranda

Antonio Aranda completó el grupo de presentados. El atacante granadino llega después de su etapa en el Hércules y amplía las opciones del Mérida en la mediapunta y en los costados. A sus 25 años, cuenta con experiencia en equipos como el Barça Atlètic, el Lugo y el conjunto alicantino.

Aranda afronta su llegada al Romano como una oportunidad para encontrar continuidad y aumentar su incidencia en el juego ofensivo. Su calidad técnica y su capacidad para actuar en varias posiciones le ofrecen alternativas dentro de los planes de Fran Beltrán, aunque será su rendimiento sobre el campo el que determine su peso en el equipo.

La triple presentación reunió así a un jugador que regresa a un entorno conocido, un central que da un paso adelante en su carrera y un atacante que busca consolidarse. Los tres evitaron marcarse objetivos individuales grandilocuentes y centraron su mensaje en el trabajo, la ilusión y la voluntad de contribuir a que el Mérida compita en la zona alta.