Sergi Molina: “He notado que Almendralejo es un pueblo de mucho fútbol”

La afición del Extremadura cuenta los días para que llegue por fin la Primera Federación. El estadio Francisco de la Hera sigue acondicionándose para el estreno y el club no para de idear iniciativas que mejoren la estructura de la entidad. Y los jugadores también notan el ambiente que respira Almendralejo. Sergi Molina, uno de los nuevos esta temporada, lo dejó claro en su presentación como jugador en las instalaciones de Active Pro, patrocinador del club.

El defensa, que la pasada temporada lo jugó prácticamente todo en el Talavera, llega avalado por su experiencia en Primera Federación, una categoría que conoce perfectamente y de la que advierte que "no permite relajaciones". Durante su comparecencia, Sergi dejó claro que desde el primer contacto con la entidad tuvo muy claro cuál quería que fuera su próximo destino. "Lo rápido que se dio todo y la confianza que me transmitieron Manuel Mosquera y el club hicieron que no me lo pensara. La semana después de terminar la Liga ya estábamos hablando y para mí no hubo ninguna otra opción que el Extremadura".

El nuevo futbolista destacó la cercanía que ha encontrado tanto dentro del vestuario como en la propia ciudad desde su llegada a Almendralejo. "La adaptación ha sido muy sencilla. Desde el primer día, tanto los compañeros como la gente del pueblo me han hecho sentir como en casa. Todo el mundo te recibe con una sonrisa y con ganas de hacer las cosas bien". Además, explicó que una conversación con David Rocha terminó de convencerle para sumarse al proyecto. "Me explicó qué esperaba de mí, cómo era el club y el ambiente que se vive aquí. Me dio mucha confianza y mucho ánimo para venir y ayudar a que el Extremadura vuelva donde se merece". En apenas unas semanas también ha podido comprobar la pasión que despierta el equipo en la ciudad. "Se nota que este es un pueblo de fútbol. Vas por la calle y la gente habla del Extremadura constantemente. Ya hemos podido entrenar en el Francisco de la Hera y me impresionó muchísimo. Es un estadio precioso y tengo muchas ganas de vivir grandes tardes allí".

Con dos temporadas de experiencia en Primera Federación, Sergi Molina también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y ambición a la afición azulgrana. "Es una categoría muy difícil. Si te relajas un poco, lo pasas muy mal. Lo he vivido y sé perfectamente la exigencia que tiene". Por ello, considera que el equipo debe crecer desde la humildad y el trabajo diario. "Tenemos que ir paso a paso, con mucha ilusión, mucha ambición y muchísimo trabajo. No debemos ponernos límites, pero el calendario será quien marque hasta dónde podemos llegar".

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En el plano personal, el central se definió como un futbolista con "buen juego aéreo, velocidad para corregir espacios y capacidad para jugar a campo abierto", aunque dejó claro que su mayor aportación será otra: "Quiero transmitir ambición, positivismo y que nunca perdamos la ilusión. Si conseguimos mantener esa mentalidad y contamos con el apoyo de nuestra afición, estoy convencido de que podremos cumplir grandes objetivos". Un respaldo que considera decisivo.