Tati será la auxiliar de Ernesto Sánchez en el Cacereño Femenino, del que también será vicepresidenta

Tatiana Fernández Bernal, ‘Tati’, continuará vinculada al Cacereño Femenino después de poner fin a su carrera deportiva al término de la pasada temporada. La histórica guardameta, que perteneció durante 18 años al club extremeño, se incorporará al cuerpo técnico del primer equipo como entrenadora auxiliar de Ernesto Sánchez y asumirá también la vicepresidencia de la entidad.

La que fuera capitana del conjunto verde cambia de funciones después de una extensa trayectoria bajo los palos. Tati disputó más de 450 encuentros oficiales y se convirtió en una de las futbolistas más representativas de la historia del Cacereño Femenino, tanto por su permanencia en la plantilla como por su peso dentro del vestuario.

Del césped al banquillo y los despachos

Su retirada, consumada al finalizar el último curso, no supondrá por tanto su salida del club. En el banquillo colaborará con Ernesto Sánchez en la preparación del primer equipo, mientras que en el ámbito institucional formará parte de la directiva encabezada por la presidenta Rosa Montes.

La exportera ya contaba con experiencia formativa como entrenadora de guardametas en categorías inferiores. Ahora inicia una nueva etapa que le permitirá trasladar al cuerpo técnico y a los despachos los conocimientos acumulados durante casi dos décadas como jugadora.

El Cacereño Femenino anunció este jueves su incorporación y destacó la importancia de mantener dentro de su estructura a una de las figuras que han marcado la trayectoria de la entidad. Su dorsal 25 queda asociado a una futbolista que cerró la pasada temporada su etapa sobre el césped, pero no su relación con el club, lo mismo que Nerea, otra histórica también retirada.