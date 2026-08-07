El Cacereño quiere subir el listón ante el Gévora

El Cacereño recibe este sábado al Gévora (20.30 horas, Príncipe Felipe) en las semifinales de la Copa Federación, una cita que eleva la exigencia en plena pretemporada. Ya no se trata únicamente de acumular minutos ni de sacar conclusiones de un amistoso. Es un partido oficial, hay una plaza para la final en juego y Julio Cobos quiere que su equipo lo afronte con esa mentalidad. El último duelo fue ante el Guadalajara este miércoles.

«Es un partido oficial, un partido donde sí que hay cosas en juego y lo afrontamos con muchas ganas», señaló el entrenador verde, que valoró también la posibilidad de disputar la eliminatoria en casa y delante de su público. Desde el comienzo de la Copa Federación, el Cacereño ha dejado clara su intención de avanzar en la competición y Cobos insiste en afrontar cada cruce con seriedad, independientemente de la categoría del rival.

Osama, listo para debutar

El encuentro llega además en un momento de la preparación en el que los problemas físicos siguen condicionando el trabajo de la plantilla. La principal novedad será Osama. El delantero, que hasta ahora no había podido participar por molestias, estará disponible ante el Gévora y podrá disputar sus primeros minutos con el Cacereño.

Habrá que comprobar también si Toño Calvo y Navarro están finalmente en condiciones de participar, después de una pretemporada en la que el estado físico de varios futbolistas ha obligado a manejar las cargas y los minutos.

Para Cobos, la semifinal supone precisamente un paso más en esa puesta a punto. «Vamos acumulando minutos», explicó el técnico, que considera que el carácter oficial del encuentro hará que aumente «un poco el nivel competitivo». El objetivo de fondo continúa siendo llegar en las mejores condiciones posibles al comienzo de la Liga, aunque este sábado el resultado sí cuenta.

El precedente de Santa Amalia

Sobre el papel, el Cacereño parte como favorito ante un Gévora situado dos categorías por debajo, pero Cobos no quiere confianzas. El técnico recurrió al precedente de la ronda anterior frente al Santa Amalia, un encuentro en el que los verdes se colocaron pronto con un 0-2 y terminaron sufriendo más de lo esperado (1-2).

«Cuando sales al campo son once contra once y cualquiera puede ganar a cualquiera», advirtió. El propio Cacereño conoce bien ese escenario después de haber sido capaz en los últimos años de competir ante adversarios de categorías superiores. Cobos recordó triunfos como el conseguido frente al Girona y las eliminatorias disputadas ante Real Madrid y Atlético de Madrid para subrayar que, a un solo partido, la diferencia de categoría pierde parte de su peso.

De ahí que el entrenador reclame «máxima seriedad» para evitar que el contexto de pretemporada rebaje la tensión de una eliminatoria en la que el Gévora también buscará aprovechar su oportunidad.

La otra plaza para la final se decidirá el domingo. Villanovense y Castuera se enfrentarán también a las 20.30 horas en la segunda semifinal de la Copa Federación.