Baloncesto. Liga Femenina Challenge
Clara Prieto cumplirá en el Al-Qázeres su tercera temporada
El club extremeño de la Liga Challenge confirma la renovación de la base gallega
El Al-Qázeres ha anunciado la renovación de Clara Prieto para la temporada 2026/2027, en la que el conjunto cacereño, de nuevo con Jesús Sánchez al frente, volverá a competir en Liga Femenina Challenge.
La base ourensana afrontará de esta manera su tercera temporada consecutiva en Cáceres, adonde llegó en el verano de 2024 procedente del Clarinos de Tenerife. Prieto, de 22 años, había pasado anteriormente por equipos como Celta de Vigo y CB Almería antes de incorporarse al conjunto extremeño.
Durante la pasada campaña participó en los 30 encuentros de la fase regular y en los dos partidos del ‘playoff’, con algo más de 13 minutos de media sobre la pista. Su continuidad permite al Al-Qázeres mantener una jugadora que conoce ya el equipo y la categoría después de dos cursos en el club.
Más nombres
Prieto se convierte en la tercera jugadora confirmada hasta el momento para la plantilla de la próxima temporada. El club abrió su planificación con la renovación de la también gallega Nerea Liste, que cumplirá su segundo curso en Cáceres, y posteriormente incorporó a la pívot portuguesa Carolina Cruz, de 25 años y 1,92 metros, primer fichaje del nuevo proyecto.
El Al-Qázeres continúa así dando forma a una plantilla en la que, por el momento, ha apostado por combinar la continuidad de jugadoras que ya conocen el club con las primeras incorporaciones para el nuevo curso.
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