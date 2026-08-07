Fútbol. Amistoso
Coria-Zamora, un test de nivel para los de Rai Rosa
El equipo extremeño recibe este sábado (20.00 horas, La Isla) a un rival con el que compartirá grupo en Primera Federación
El Coria afronta este sábado una prueba de mayor recorrido en su preparación para el estreno en Primera Federación. El conjunto de Rai Rosa recibe a las 20.00 horas al Zamora en La Isla, en el que será su cuarto amistoso del verano y el primero frente a uno de los equipos con los que compartirá competición durante la temporada y que jugó 'playoff' de ascenso a Segunda la pasada campaña y estuvo cerca de subir.
Después de unas primeras semanas destinadas principalmente a acumular carga de trabajo y repartir minutos, el encuentro permite al Coria elevar la exigencia. Los caurienses abrieron sus amistosos con una victoria por 3-1 ante el Córdoba B, cayeron posteriormente por 4-1 frente al Real Valladolid y volvieron a ganar el pasado sábado al Real Ávila por 1-0.
Rai Rosa continúa utilizando estas citas para ensamblar una plantilla que afronta el salto de categoría después del ascenso conseguido la pasada campaña. Ante el Valladolid (4-1 en contra), un adversario de superior categoría, el técnico repartió minutos entre más de una veintena de jugadores y el Coria fue capaz de recortar distancias en la segunda parte después de llegar al descanso con dos goles de desventaja.
El oponente
La visita del Zamora ofrece ahora una referencia diferente. El conjunto castellano y leonés, dirigido por Óscar Cano, llega a La Isla después de empatar sus dos primeros encuentros de preparación. Igualó 1-1 frente al Oviedo Vetusta en Benavente y firmó un 0-0 esta semana ante el San Sebastián de los Reyes. En este último encuentro, Cano ya utilizó de inicio un equipo más próximo a lo que puede ser su bloque habitual, aunque volvió a realizar numerosos cambios durante la segunda mitad para distribuir las cargas.
Para el Coria, el duelo supone otro paso en una pretemporada que todavía tiene recorrido antes del comienzo de la competición oficial a finales de agosto. Los caurienses debutarán en Primera Federación a domicilio frente al Real Unión, mientras que el Zamora comenzará el campeonato recibiendo al Athletic Club B.
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