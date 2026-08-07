Fútbol. Amistoso
El Leganés impone su categoría ante el Mérida (3-0)
Dos goles en el primer tiempo y otro al final del partido de los pepineros deciden el encuentro de Butarque
Se cumplió el pronóstico en función de la categoría, una más importante para el Leganés, y el Mérida cayó (3-0) en el amistoso disputado en la localidad madrileña ante un oponente de Segunda División que desplegó un buen fútbol, especialmente en el primer acto del choque.
Fran Beltrán sigue con sus clásicas probaturas, sin contar aún con Gio Almeida. Este viernes alineó de inicio Adrián Csenterics; Jay, Nacho, Fito, Hugo Sanz, Martín del Solar Doncel, Raúl Beneit, Aranda y Sofiane.
El Mérida, muy imprecioso y falto de convicción, fue superado por su rival en un primer tiempo totalmente pepinero. Dos tantos casi seguidos de Suleiman, uno de cabeza y otro en una contra tras rebote hicieron justicia en el marcador del campo de Butarque. El cuadro romano apenas se acercó a la meta de Raúl Fernández, que fue un espectador más del choque en este primer acto.
Más resistencia en el segundo acto
En el segundo acto se estiró algo más el conjunto extremeño, que gozó de alguna opción en los primeros minutos.
Después el nivel bajó considerablemente con los cambios en uno y otro equipo, especialmente en los locales.
El Mérida pudo marcar en una buena oportunidad de Hallsson, sustituto de Sofiane, pero el islandés no logró su objetivo. Sí lo hizo Zico para redondear con el 3-0.
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