Pádel. Premier Padel
Paula Josemaría y Bea González, en semifinales en Londres
La moralejana y la malagueña superan en tres sets a Marta Talaván y Jessica Castelló y este sábado volverán a cruzarse con Claudia Fernández y Martina Calvo, contra quienes perdieron hace una semana en Pretoria
Paula Josemaría sigue avanzando en Londres. La jugadora de Moraleja y la malagueña Bea González tuvieron que trabajar más de lo previsto este viernes para alcanzar las semifinales del Premier Padel P1, después de superar a Marta Talaván y Jessica Castelló por 6-2, 3-6 y 6-0 en los cuartos de final disputados en el Olympia de la capital británica.
El marcador refleja bien los distintos momentos del encuentro. Josemaría y González comenzaron con autoridad y se apuntaron con claridad la primera manga, pero perdieron continuidad en la segunda. Talaván y Castelló aprovecharon ese tramo para igualar el partido y llevar el desenlace al tercer set.
Ahí ya no hubo discusión. La moralejana y su compañera recuperaron el control, elevaron su nivel y cerraron la clasificación con un 6-0 en la manga definitiva, sin conceder margen a sus rivales.
De menos a más en Londres
Las segundas cabezas de serie habían iniciado su participación directamente en octavos de final, ronda en la que derrotaron por 7-5 y 6-1 a Águeda Pérez y Lucía Martínez.
El torneo de Londres, que concluye este domingo, supone el estreno del circuito Premier Padel en el Reino Unido y tiene como escenario el Olympia London. Josemaría y González ya están entre las cuatro mejores parejas del cuadro y este sábado buscarán un puesto en la final.
Enfrente tendrán a Claudia Fernández y Martina Calvo, que resolvieron su encuentro de cuartos ante Tamara Icardo y Claudia Jensen por 6-3 y 6-4.
Una revancha inmediata
La semifinal tendrá además un componente añadido para Josemaría y González. Hace apenas una semana, Fernández y Calvo las derrotaron por 6-1 y 6-4 en las semifinales del P1 de Pretoria, frustrando su acceso a la final en Sudáfrica.
El cuadro londinense ha querido que ambas parejas vuelvan a encontrarse casi de inmediato. Para la extremeña y la malagueña será, por tanto, una ocasión para corregir aquella derrota y pelear por una nueva final en una temporada en la que ya acumulan seis títulos.
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