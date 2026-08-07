Paula Josemaría y Bea González, en semifinales en Londres

Paula Josemaría sigue avanzando en Londres. La jugadora de Moraleja y la malagueña Bea González tuvieron que trabajar más de lo previsto este viernes para alcanzar las semifinales del Premier Padel P1, después de superar a Marta Talaván y Jessica Castelló por 6-2, 3-6 y 6-0 en los cuartos de final disputados en el Olympia de la capital británica.

El marcador refleja bien los distintos momentos del encuentro. Josemaría y González comenzaron con autoridad y se apuntaron con claridad la primera manga, pero perdieron continuidad en la segunda. Talaván y Castelló aprovecharon ese tramo para igualar el partido y llevar el desenlace al tercer set.

Ahí ya no hubo discusión. La moralejana y su compañera recuperaron el control, elevaron su nivel y cerraron la clasificación con un 6-0 en la manga definitiva, sin conceder margen a sus rivales.

De menos a más en Londres

Las segundas cabezas de serie habían iniciado su participación directamente en octavos de final, ronda en la que derrotaron por 7-5 y 6-1 a Águeda Pérez y Lucía Martínez.

El torneo de Londres, que concluye este domingo, supone el estreno del circuito Premier Padel en el Reino Unido y tiene como escenario el Olympia London. Josemaría y González ya están entre las cuatro mejores parejas del cuadro y este sábado buscarán un puesto en la final.

Enfrente tendrán a Claudia Fernández y Martina Calvo, que resolvieron su encuentro de cuartos ante Tamara Icardo y Claudia Jensen por 6-3 y 6-4.

Una revancha inmediata

La semifinal tendrá además un componente añadido para Josemaría y González. Hace apenas una semana, Fernández y Calvo las derrotaron por 6-1 y 6-4 en las semifinales del P1 de Pretoria, frustrando su acceso a la final en Sudáfrica.

El cuadro londinense ha querido que ambas parejas vuelvan a encontrarse casi de inmediato. Para la extremeña y la malagueña será, por tanto, una ocasión para corregir aquella derrota y pelear por una nueva final en una temporada en la que ya acumulan seis títulos.