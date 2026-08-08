El Cacereño se deshace del Gévora (2-1) y es el primer finalista de la Copa Federación

El Cacereño ya espera rival en la final del tramo extremeño de la Copa Federación, y que saldrá del Villanovense-Castuera de este domingo (20.30). De momento, ante 1.869 espectadores en el Príncipe Felipe, cumplió el pronóstico el equipo de Julio Cobos, que venció con apuros al Gévora (2-1) de Martín Fernández, un técnico que acumula ya, como el propio Cobos, ocho temporadas consecutivas en el banquillo.

El decano extremeño salió de inicio con un equipo que suena a aproximarse mucho al titular en liga, con Diego Nieves, Barea, Iván Martínez, Manolo Molna, Sevila, Nico Conesa, Luis Sánchez, Monerris, Runy, Artola e Iván Fernández. El Gévora formó con Fran Fernández, Parra, Álvaro Perera, Froi, Isma Perera, César, Pichón, Adri Maya, Rume y Adolfo.

Un muy buen gol de Luis Sánchez a centro de Sevila abrió muy pronto la lata para los verdes (min. 6). El encuentro ya podía tener dueño, como se preveía.

El Cacereño, superior pero sin demasiado fútbol de salón, tuvo el 2-0 con protagonismo de Artola, el último fichaje, pero no pudo culminar en gol. Era el minuto 25 en un tramo en el que el Gévora, un equipo que seguro volverá a dar mucha guerra en Tercera, había intentado desperezarse.

Expulsado Conesa

En el 30, Nico Conesa lanzó al larguero, y reclamó airadamente que había entrado el balón, algo que pareció evidente. Ello le costó la roja y provocó un nuevo escenario en el choque.

Nico Conesa, en el momento anterior a ser expulsado. / Carlos Gil

En el segundo acto, con Germán en la meta, Gete, Sergi López y Tellechea de inicio, el CPC tenía que al menos defender el 1-0.

Iván Fernández tuvo el protagonismo en el 2-0 (min. 51), ya que su disparo fue desviado por el visitante Froi. A renglón seguido, el 2-1 con tanto del pacense Benja en el 56 y amenaza para los locales. En el 64 debutaba Osama, al que se le vio incisivo. El Gévora, con expulsión al final de Adolfo, quiso el empate en un dignísimo trabajo colectivo, pero no lo pudo lograr.